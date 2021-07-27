螞蟻公布消費者權益保障半年報　過去半年超過60個營銷活動違規遭下線

▲ 螞蟻公布消費者權益保障半年報 過去半年超過60個營銷活動違規遭下架

阿里巴巴 （09988） 持有三分之一股權的螞蟻集團發布消費者權益保障專項「螞蟻315」行動半年報。報告指，螞蟻在過去半年治理過度營銷情況，減少彈窗次數及頻率、彈窗關閉必須有明顯按鈕、杜絕挽留彈窗，營銷彈窗數量日均減少70%，有超過60個營銷活動因違規被處罰下線。

在規範平台秩序方面，為防範預付費模式下商家跑路陷阱，推出「防跑路套餐」能力，首批超過2000家健身機構加入。另外，為打擊商家惡意營銷，螞蟻升級《惡意營銷處罰細則》，「註冊、充值就贈百元話費」等惡意營銷行為將受處罰、清退或下架處理。

螞蟻發布數字金融平台自律準則，倡導理性消費，對部分年輕用戶下調花唄額度。而在普及金融知識、積極反詐方面，日均發出詐騙風險預警覆蓋約50萬人次，半年保護潛在被騙資金約27億元。

另外，螞蟻推出「消費者權益保護頻道」，目前累計5000多萬用戶訪問頻道，近50款用戶不滿意的產品、小程序被上線，推出長輩模式，目前試運行三個月，有超過100萬用戶使用。

未來半年，螞蟻表示將持續推出消費者保障舉措，重點關注隱私保護等問題，並加強消費者保障體制機制保障。

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記者：梁安琪