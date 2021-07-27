騰訊雲旗下VooV Meeting推新功能 透過瀏覽器加入視像會議 毋須安裝應用程式

疫情下視像會議成為大眾日常溝通工具的新常態，無論是在工作或個人層面，視像會議使用量預計將持續上升。為滿足大眾更方便使用視像會議，騰訊雲旗下的VooV Meeting推出新功能，當中包括讓用戶毋須安裝額外應用程式參與視像會議，讓用戶能享受流暢的綫上活動及工作。

騰訊雲國際高級副總裁楊寶樹表示，隨著VooV Meeting的用戶數量及下載量不斷上升，騰訊雲將為透過視像會議去拓展業務及作企業交流為主要工具的企業及用戶，提供更可靠、方便及高效能的功能。用戶現時可以通過瀏覽器進入 VooV Meeting，以及能在現有群組內建立分組。楊寶樹又希望，視像會議更能融入大眾的日常生活及工作，讓他們有更流暢、更安全及更簡易的視像會議體驗。

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VooV Meeting現推出新功能，分別是「通過瀏覽器進入」功能和「會議中分組討論」功能。在「通過瀏覽器進入」功能上，當用戶收到會議邀請，即可透過瀏覽器進入會議，毋須安裝VooV Meeting應用程式。用戶亦可登入網站進入VooV Meeting，能透過瀏覽器使用包括語音及視像控制以及屏幕共享等基本功能。在「會議中分組討論」功能方面，VooV Meeting用戶現時可讓用戶在會議內進行分組討論，自動或手動分配參與者，或讓參與者自行分組，讓用戶輕易在會議內管理及劃分小組。

以提升全球用戶的使用效能，並滿足企業及日常用戶快速變化的使用需求，讓用戶可隨時隨地透過手機、個人電腦、平板電腦，於網頁瀏覽器安全又快捷地參加會議，實現流暢的跨平台會議體驗。

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VooV Meeting的下載量及活躍用戶數量近年不斷上升，亦成為參與國際會議及展覽的企業及人士不可或缺的平台。在2021年上半年，VooV Meeting的國際及香港用戶數量分別上升了26%及29%，而騰訊會議（中國版本VooV Meeting）在去年推出後僅僅兩個月，每日活躍用戶已錄得過千萬，並在推出245天後，其用戶量突破1億，成為最快打破超過1億用戶的視像會議平台。

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責任編輯：羅浩濂