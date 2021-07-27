【教育股風暴】大和：補習教育股增長故事被毀　削目標價最多9成、哪股低於清盤價？（附最新目標價）

▲ 【教育股風暴】大和：補習教育股增長故事被毀 削目標價最多9成、哪一股價低於清盤價？（附最新目標價）

內地周末發布教育「雙減」文件，指引K12課後輔導走向非牟利，令新東方 （09901） 為首的經營學科類培訓機構（類似香港補習社）業務教育股重挫。投行陸續發表報告評信「雙減」文件影響，大和資本預期，上市公司須剝離K12課後輔導業務，增長故事受嚴重傷害，對中國教育股整體評級由「正面」大減至「負面」，降低4家教育股目標價，削價幅度最多達9成。

何謂K12？

大和資本指出，新監管文件禁止上市公司投資或收購K12課後輔導業務，外資不可經VIE（可變收益實體）控制課後輔導公司，預期上市公司必須剝離K12課後輔導業務，只保留成人教育、大學和海外成學試和K12課外活動等業務。

大和資本預計，K12相關業務收入最多減少8成，公司需要開拓日間照顧服務、品質教育等新方向，甚至縮少經營規模，不確定性明顯。新政策若可令幼兒激烈競爭減輕，對學生和家長是好事，但憂慮或有機構以地下方式補習，令行業有進一步監管風險。

高盛也發出最新行業報告，詳情可見【下一頁】

大和資本原先對新東方 （09901） 、新東方在線 （01797） 、好未來（美：TAL）、有道（美：DAO）齊予買入評級，最新評級全數被調低，當中新東方、好未來有「持有」評級，看淡思考樂教育、有道「跑輸大市」。

目標價方面，大和削減新東方在線目標價9成至3.3元，新東方目標價由85元減至18元。以兩者最新價，依然未及大和資本目標價調整水平。

大和雖然調低好未來目標價8成至6.9美元，但較好未來現價有56%潛在升幅，該行認為好未來「清盤價」為7.6美元，即使設有現金折現折讓，仍有一定價值保障。好未來最新美股報4.4美元。

大和另將有道目標價由36美元，降至10美元。

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