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【券商點睇】科網巨頭唔掂轉吼消費股 白酒股業績由價升帶動

股樓投資 12:32 2021/07/27

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政策市令一眾科網股跌至一仆一碌，投資者選擇避之則吉，而資金需要另尋出路，唯有向政策鼓勵的消費板塊入手。其中，白酒股可能成押注的新目標，二綫白酒股周二（27日）中午收市普遍上升，舍得酒業（滬：600702）、山西汾酒（滬：600809）及酒鬼酒（深：000799）均有2%升幅。

【有相睇】買樓好過幫人供樓　見單位雅致裝修　呎價不用1萬　租客即入市，請按【見下頁

國金證券振示，對比2009至2012年、2015至2018年的周期，今輪的白酒周期存在3項啟示。第一，類似前兩輪周期，預計次高端白酒股的業績仍將明顯優於平均，且存在培育大單品的機會。第二，不同於前兩輪周期，「醬酒熱」促進所有香型價格升級加速，高端酒價格處於歷史高位，價格天花板打得更開，次高端價格升級的訴求更強烈、空間更廣，速度可能更快。本輪周期的驅動力將由「量增」逐步轉向「價升」。

【美股焦點】美股科技巨企今周放榜 一文看清季業公布時間表，請按【見下頁

第三，在需求不發生重大改變的前提下，若企業繼續重視渠道、價盤良性，有望增強景氣周期的可持續性。重視價格的力量，高端挺價確定性強。次高端「集中度提升+全國化」的趨勢不改，未來2至3年量價齊升的邏輯強勁。

該行看好高端、次高端具有價格邏輯的公司，優先布局估值性價比和基本面勢能強勁龍頭，包括貴州茅台（滬：600519），關注次高端改革的公司，如山西汾酒、酒鬼酒及舍得酒業。

【延伸閱讀】下半年部署：滙豐由下而上選股方式  推介12隻本港藍籌股，請按【見下頁

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記者：林衛

板塊 A股 ST舍得（滬：600702） 酒鬼酒（深：000799） 山西汾酒（滬：600809） 貴州茅台（滬：600519）

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