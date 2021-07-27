【疫市營商】日本生活雜貨店LOFT攻中國市場　計劃再開店建物流網點

▲ 日本生活雜貨店LOFT計劃到2023年，在中國共運營6間店舖，並在當地建立物流網點。

近年愈來愈多商家看準中國消費力，紛紛在當地增設門店。日本生活雜貨店LOFT亦計劃到2023年，在中國共運營6間店舖，並在當地建立物流網點。

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LOFT以前一直在泰國開設加盟連鎖店，首次開設海外直營店就選址在中國。LOFT從2018年左右開始計劃進入中國市場，去年7月起陸續在上海市和成都市開店。《日經新聞網》報道，LOFT把中國市場作為新的增長支柱，已於 5月在上海開設了第2間海外直營店，計劃到2023年，在上海及成都等地，共運營6間店舖。

該公司目前從中國約140間供應商向各店舖供貨。為了配合LOFT在中國擴版圖的計劃，LOFT還將在中國建立物流網點，有助提高營運效率；還準備在阿里巴巴等的網購平台上開店。另一方面，更會在中國建立招聘人才的機制，強化人才培訓等。

負責LOFT海外業務的董事莊野桂一郎強調，日本國內市場有限，故長遠而言需瞄準亞洲市場作為增長支柱，通過在中國運營店舖積累海外經驗，將來計劃在馬來西亞、新加坡等東南亞地方開店。

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責任編輯：蘇穎琪

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