  • 31°C
香港時間 : 2021729日 (四) 13:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】日本生活雜貨店LOFT攻中國市場　計劃再開店建物流網點

商業 13:00 2021/07/27

分享：

日本生活雜貨店LOFT計劃到2023年，在中國共運營6間店舖，並在當地建立物流網點。

近年愈來愈多商家看準中國消費力，紛紛在當地增設門店。日本生活雜貨店LOFT亦計劃到2023年，在中國共運營6間店舖，並在當地建立物流網點。

【疫市營商】可口可樂改版零糖口味　換上新配方及包裝

LOFT以前一直在泰國開設加盟連鎖店，首次開設海外直營店就選址在中國。LOFT從2018年左右開始計劃進入中國市場，去年7月起陸續在上海市和成都市開店。《日經新聞網》報道，LOFT把中國市場作為新的增長支柱，已於 5月在上海開設了第2間海外直營店，計劃到2023年，在上海及成都等地，共運營6間店舖。

該公司目前從中國約140間供應商向各店舖供貨。為了配合LOFT在中國擴版圖的計劃，LOFT還將在中國建立物流網點，有助提高營運效率；還準備在阿里巴巴等的網購平台上開店。另一方面，更會在中國建立招聘人才的機制，強化人才培訓等。

負責LOFT海外業務的董事莊野桂一郎強調，日本國內市場有限，故長遠而言需瞄準亞洲市場作為增長支柱，通過在中國運營店舖積累海外經驗，將來計劃在馬來西亞、新加坡等東南亞地方開店。

【疫市營商】HMV無懼串流音樂衝擊　擬於英國高街增開10間新店

【疫市營商】Crocs疫情下突圍　4至6月銷售額創同期新高

責任編輯：蘇穎琪

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

相關文章

【香港經濟】香港經濟正復甦　帶動中小企營商信心　綜合指數創3年新高
2021/07/27
【香港經濟】香港經濟正復甦　帶動中小企營商信心　綜合指數創3年新高
【張家朗摘金】張家朗奧運花劍摘金　香港奧運再獲金牌　IKEA「玩食字」宣傳品牌及劍蘭產品
2021/07/26
【張家朗摘金】張家朗奧運花劍摘金　香港奧運再獲金牌　IKEA「玩食字」宣傳品牌及劍蘭產品
【香港奧運】張家朗奪東京奧運花劍金牌　繼李麗珊之後奧運再摘金　會否與MIRROR、ERROR一起成廣告代言寵兒？
2021/07/26
【香港奧運】張家朗奪東京奧運花劍金牌　繼李麗珊之後奧運再摘金　會否與MIRROR、ERROR一起成廣告代言寵兒？
【香港出口】港上半年出口貨值升3成　分析師料下半年增長放緩至22%
2021/07/26
【香港出口】港上半年出口貨值升3成　分析師料下半年增長放緩至22%

你可能感興趣

【香港經濟】香港經濟正復甦　帶動中小企營商信心　綜合指數創3年新高
11:42 2021/07/27
【香港經濟】香港經濟正復甦　帶動中小企營商信心　綜合指數創3年新高
【張家朗摘金】張家朗奧運花劍摘金　香港奧運再獲金牌　IKEA「玩食字」宣傳品牌及劍蘭產品
22:10 2021/07/26
【張家朗摘金】張家朗奧運花劍摘金　香港奧運再獲金牌　IKEA「玩食字」宣傳品牌及劍蘭產品
【香港奧運】張家朗奪東京奧運花劍金牌　繼李麗珊之後奧運再摘金　會否與MIRROR、ERROR一起成廣告代言寵兒？
20:53 2021/07/26
【香港奧運】張家朗奪東京奧運花劍金牌　繼李麗珊之後奧運再摘金　會否與MIRROR、ERROR一起成廣告代言寵兒？
市場拓展 網購平台 日本 亞洲市場 Facebook 中國市場 中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【何詩蓓】港隊代表何詩蓓奪銀　何詩蓓設計系列泳衣將掀搶購潮？（多圖）
【何詩蓓】港隊代表何詩蓓奪銀　何詩蓓設計系列泳衣將掀搶購潮？（多圖）
【動漫節】港人消費力旺盛　《鬼滅之刃》周邊產品最暢銷（多圖）
【動漫節】港人消費力旺盛　《鬼滅之刃》周邊產品最暢銷（多圖）
【何詩蓓奪銀】港隊再奪獎牌！　食店齊賀何詩蓓摘銀　可享全單半價
【何詩蓓奪銀】港隊再奪獎牌！　食店齊賀何詩蓓摘銀　可享全單半價
【東京奧運】日本乒乓孖寶奪金人氣急升　水谷隼代言咖喱賣斷市
【東京奧運】日本乒乓孖寶奪金人氣急升　水谷隼代言咖喱賣斷市
【疫市開店】意大利餐廳Pici母公司開新店　過萬平方呎開4間餐廳
【疫市開店】意大利餐廳Pici母公司開新店　過萬平方呎開4間餐廳
【疫市營商】將軍澳新商場Ocean PopWalk海天晉滙開幕　80,000平方呎購物空間打造食買玩體驗
【疫市營商】將軍澳新商場Ocean PopWalk海天晉滙開幕　80,000平方呎購物空間打造食買玩體驗