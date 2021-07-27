【騰訊700】騰訊再跌5%　野村削目標價料綫上遊戲收入未及原先估計（附短片）

▲ 【騰訊700】野村削目標價料綫上遊戲收入未及原先估計

騰訊 （00700） 失守500元後愈跌愈有，周二再跌5%，低見464元，中午收報465.6元。券商野村再看淡騰訊前景，調低騰訊目標價4.5%至698元，維持「買入」。野村預期，騰訊第二季盈利會因投資增加而顯著減慢，非通用會計準則每股盈利（EPS）料升12%至3.51元人民幣，但收入料按年增長21%至1380億元人民幣，大致符合預測，騰訊第二季業績整體略高於市場預期。

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野村預計，騰訊綫上遊戲收入增加11%，增幅較首季的15%為低，主要因高基數及欠缺重磅遊戲所致。個人電腦及手遊收入料分別增長1%及14%。現時中國手遊市場正面臨結構性增長，遊戲發展商傾向自行推出遊戲，而非再向第三方如騰訊等出售遊戲版權。為適應這種新變化，騰訊在自家遊戲生產上增加投資，並加快開拓海外市場。野村估計，廣告收入第二季增長23%，與首季增幅相若，社會及媒體廣告收入料增27%及3%。

至於金融科技及商業服務業務，金融科技收入料有四成增長，雲業務收入則升38%。野村透過其渠道得知，內地雲服務市場競爭加劇，華為雲在競投政府及國企合同時更進取，導致雲服務市場出現價格戰。

由於騰訊綫上遊戲收入該預期為低，野村調低騰訊2021及2022年非通用會計準則純利5%及9%，預期騰訊今年綫上遊戲收入增長12%，盈利增長13%，較原先估計的16%及19%為低。

【騰訊700股價未跌夠 博反彈至少跌至這個價位】（點按38'10" - 39'10"）（開聲聽↓）

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編輯：陳韻妍