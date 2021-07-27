【宏觀數據】6月規模以上工業企業利潤增20% 連續四個月增速放緩

國家統計局公布規模以上工業企業利潤增速持續放緩，6月工業企業利潤總額7,918億元（人民幣，下同），增長20%，而首6個月實現利潤總額4.22萬億元，增長66.9%，連續4個月錄得增速放緩。

其中，七成行業盈利超過疫情前水平，但私營、小微企業盈利恢復相對較慢，反映企業效益恢復仍然存在不平衡的狀況。首6個月，國有控股企業利潤同比增長1.12倍，股份制企業利潤增長70.4%，外商及港澳台商投資企業利潤增長60.7%，私營企業利潤增長47.1%。

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國家統計局工業司高級統計師朱虹指出，上半年工業企業盈利穩定恢復，經營狀況持續改善，但也要看到，企業效益恢復不平衡狀況依然存在，大宗商品價格持續高位運行擠壓企業盈利空間，產業鏈供應鏈還存在短板弱項。

數據顯示，上半年，41個工業大類行業中，39個行業利潤總額同比增加，一個行業扭虧為盈，一個行業持平。有色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額同比增長2.73倍，石油和天然氣開採業增長2.49倍，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長2.34倍，化學原料和化學制品制造業增長1.77倍，石油、煤炭及其他燃料加工業由同期虧損轉為盈利。

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同時，受惠經濟向好、需求擴大、價格上漲、上年同期基數較低等因素，化工、鋼鐵、煤炭行業利潤同比大增；受益於市場需求改善、企業訂單增加、液晶面板集成電路以及集裝箱需求旺盛等有利因素，高技術和裝備制造業利潤保持較快增長。不過，紡織業利潤兩年平均降幅比第一季收窄5.6個百分點。

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記者：林衛