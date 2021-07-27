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【A股布局】股東承諾增持變「空頭支票」 懲罰只係收警告信？

股樓投資 18:48 2021/07/27

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同花順數據顯示，今年來有261家上市A股公司公布重要股東增持計劃，但有多家上市公司的股東增持計劃出現變更或延期，有的上市公司更因實控人未按承諾完成增持，而收到監管機構出具的警示函。

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事實上，重要股東發起增持向來被視為利好消息，皆因重要股東理應熟悉公司內部運作及接單情況，至少股東看好公司股票前景，才會真金白銀增持股票。業內人士又表示，有的股東希望提振股價，解決質押爆倉風險；有的是企業遭遇「黑天鵝」，股東增持可以向外界傳遞信心。

【本地地產股】本港地產股續吸引 普遍上調目標價 大摩看好呢3隻股，請按【見下頁

但近年來，上市公司大股東增持違約的事件頻現，有的上市公司股東先開「空頭支票」，然後拖延遲遲不予增持，甚至「一股不買」就終止增持。有股票分析師直指，沒有履行增持承諾是失信行為，損害了中小投資者的利益。

【延伸閱讀】下半年部署：瑞銀維持MSCI香港指數12300點目標 推介8隻最喜愛港股，請按【見下頁

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例如，上周四（22日）晚，ST環球（滬：600146）發通告指，因未按承諾增持公司股票，公司實控人楊軍收到寧夏證監局的警示函。據報道，楊軍於1月曾承諾透過旗下公司在6個月內，增持不少於5%且不超過10%的ST環球股權。但至到期日，楊軍持有公司僅增持200萬股，佔公司總股本的0.43%，明顯少於承諾。業內人士認為，對於上市公司股東增持承諾違約，需進一步加大懲處力度。投資者亦須仔細甄別相關上市公司股東增持承諾的真實目的。

【同場加映】iM會客室：恒指2000點洗倉後 25000會否再失守

 

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記者：林衛

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