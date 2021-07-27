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【三星發布會】三星GalaxyZ Flip 3及Z Fold 3摺機提供IPX8防水功能　支援S Pen手寫筆

科技 12:15 2021/07/27

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外國爆料人士最新指出，三星即將發布的兩款摺疊手機均具有IPX8防水功能。

隨著三星（Samsung）舉行Galaxy Unpacked 2021發佈會的日子愈來愈近，最近網上也有不少關於Galaxy Z Flip 3和Z Fold 3手機規格的傳聞。據外國爆料人士最新指出，兩款摺疊手機均具有IPX8防水功能。

＜＜ 【三星摺機】Samsung將於8月11日舉行發布會　料推Galaxy Z系列摺疊手機

＜＜三星獲得65W充電器認證　有望支援Galaxy S22旗艦系列手機

近日知名爆料人士Evan Blass於社交媒體Twitter上，發布一張疑似摺疊手機的宣傳圖片，對外暗示手機將提供防水性能。同時，他也透露了不少關於手機屏幕、相機鏡頭等詳細資料，當中Galaxy Z Fold 3內部屏幕尺寸為7.6吋，外屏為6.2吋，機身背面採用1200萬像素鏡頭，1000萬像素自拍鏡頭，以及400萬像素主自拍鏡頭。

而Galaxy Z Flip 3的內部屏幕尺寸為6.7吋，設有一個1200萬像素主鏡頭，以及一個1000萬像素自拍鏡頭。Evan Blass指出，兩部手機都會支援S Pen手寫筆，並具有IPX8防水，但就不包括防塵功能。

責任編輯：李寶如

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