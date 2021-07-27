  • 32°C
香港時間 : 2021727日 (二) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【三星發布會】三星Galaxy Z Flip 3及Z Fold 3摺機提供IPX8防水功能　支援S Pen手寫筆

科技 12:15 2021/07/27

分享：

外國爆料人士最新指出，三星即將發布的兩款摺疊手機均具有IPX8防水功能。

隨著三星（Samsung）舉行Galaxy Unpacked 2021發佈會的日子愈來愈近，最近網上也有不少關於Galaxy Z Flip 3和Z Fold 3手機規格的傳聞。據外國爆料人士最新指出，兩款摺疊手機均具有IPX8防水功能。

＜＜ 【三星摺機】Samsung將於8月11日舉行發布會　料推Galaxy Z系列摺疊手機

＜＜三星獲得65W充電器認證　有望支援Galaxy S22旗艦系列手機

近日知名爆料人士Evan Blass於社交媒體Twitter上，發布一張疑似摺疊手機的宣傳圖片，對外暗示手機將提供防水性能。同時，他也透露了不少關於手機屏幕、相機鏡頭等詳細資料，當中Galaxy Z Fold 3內部屏幕尺寸為7.6吋，外屏為6.2吋，機身背面採用1200萬像素鏡頭，1000萬像素自拍鏡頭，以及400萬像素主自拍鏡頭。

而Galaxy Z Flip 3的內部屏幕尺寸為6.7吋，設有一個1200萬像素主鏡頭，以及一個1000萬像素自拍鏡頭。Evan Blass指出，兩部手機都會支援S Pen手寫筆，並具有IPX8防水，但就不包括防塵功能。

責任編輯：李寶如

相關文章

【科技新知】康寧推大猩猩玻璃DX/DX+　保護手機鏡頭兼提升透光度
2021/07/23
【科技新知】康寧推大猩猩玻璃DX/DX+　保護手機鏡頭兼提升透光度
【三星發布】Galaxy Unpacked 2021確認下月舉行　新摺機Z Fold 3 + Z Flip 3將登場
2021/07/21
【三星發布】Galaxy Unpacked 2021確認下月舉行　新摺機Z Fold 3 + Z Flip 3將登場
【智能家居】三星智能家居平台增新功能　SmartThings App追蹤家電用電量
2021/07/17
【智能家居】三星智能家居平台增新功能　SmartThings App追蹤家電用電量
【超越蘋果】小米手機Q2出貨量躍升8成　三星市佔居冠、小米排第二
2021/07/16
【超越蘋果】小米手機Q2出貨量躍升8成　三星市佔居冠、小米排第二

你可能感興趣

【科技新知】康寧推大猩猩玻璃DX/DX+　保護手機鏡頭兼提升透光度
14:24 2021/07/23
【科技新知】康寧推大猩猩玻璃DX/DX+　保護手機鏡頭兼提升透光度
【三星發布】Galaxy Unpacked 2021確認下月舉行　新摺機Z Fold 3 + Z Flip 3將登場
17:13 2021/07/21
【三星發布】Galaxy Unpacked 2021確認下月舉行　新摺機Z Fold 3 + Z Flip 3將登場
【智能家居】三星智能家居平台增新功能　SmartThings App追蹤家電用電量
15:00 2021/07/17
【智能家居】三星智能家居平台增新功能　SmartThings App追蹤家電用電量
流動裝置 媒體 Twitter 鏡頭 Samsung 相機

上一篇文章

【機迷熱話】擴充遊戲陣容　Sony擬讓PS5主機支援PS3遊戲

下一篇文章

【數碼轉型】本地風投選4大初創焦點領域　經濟大勢推動商機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】Windows 11系統出現虛假安裝檔　Clubhouse疑遭黑客入侵盜取大量電話號碼
【每日焦點】Windows 11系統出現虛假安裝檔　Clubhouse疑遭黑客入侵盜取大量電話號碼
【三星發布會】三星Galaxy Z Flip 3及Z Fold 3摺機提供IPX8防水功能　支援S Pen手寫筆
【三星發布會】三星Galaxy Z Flip 3及Z Fold 3摺機提供IPX8防水功能　支援S Pen手寫筆
【Windows】下載Windows 11要小心！經非官方渠道隨時中木馬病毒
【Windows】下載Windows 11要小心！經非官方渠道隨時中木馬病毒
三星獲得65W充電器認證　有望支援Galaxy S22旗艦系列手機
三星獲得65W充電器認證　有望支援Galaxy S22旗艦系列手機
【網絡安全】Google Play存有11款植入Joker惡意程式　可盜取用戶信用卡
【網絡安全】Google Play存有11款植入Joker惡意程式　可盜取用戶信用卡
【惡意軟件】中國列出11款不安全軟件　360安全瀏覽器、QQ及騰訊視頻榜上有名
【惡意軟件】中國列出11款不安全軟件　360安全瀏覽器、QQ及騰訊視頻榜上有名