【企業轉型】香港工業轉型成大勢　工總冀帶領香港向先進製造業發展

▲ 新任工業總會主席查毅超（前排左二）希望，推動香港向先進製造業發展。（馮漢柱攝）

工業轉型成為大勢，但企業如何轉型亦是一大挑戰。新任工業總會主席查毅超希望，推動香港向先進製造業發展，協助較傳統的製造業升級轉型，創造新興的高增值製造業。

工業總會主席查毅超表示，近年愈來愈多廠商看到香港的潛力和優勢，在港進行高增值生產工序或開創新興製造業，特別是先進電子業、食品科技及食品加工業、回收及環保工業，以及生物科技工業。工總將聯同學術界，協助廠商在港建立先進製造業，促進科研、工業設計等生產活動，為年青一代提供更多元化的發展機會，將香港製造（Made by Hong Kong）發揚光大。

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對於不少港企希望開拓大灣區市場，工總轄下的「大灣區智庫」將與渣打銀行合作，進行有助大灣區港資廠商開拓內銷市場的政策研究，預計在明年第一季公布研究結果。

查毅超指，現時業界形成香港總部、內地產業化及內銷、東南亞量產外銷的格局。工總將會積極推動香港與大灣區各市之間互通政策，並助業界開拓東南亞的生產基地和市場，讓港資廠商藉著亞洲經濟起飛的時機，成為亞洲產業鍵的策略性中心。

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記者：廖淑瑩