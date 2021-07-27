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【企業轉型】香港工業轉型成大勢　工總冀帶領香港向先進製造業發展

商業 18:45 2021/07/27

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新任工業總會主席查毅超（前排左二）希望，推動香港向先進製造業發展。（馮漢柱攝）

工業轉型成為大勢，但企業如何轉型亦是一大挑戰。新任工業總會主席查毅超希望，推動香港向先進製造業發展，協助較傳統的製造業升級轉型，創造新興的高增值製造業。

工業總會主席查毅超表示，近年愈來愈多廠商看到香港的潛力和優勢，在港進行高增值生產工序或開創新興製造業，特別是先進電子業、食品科技及食品加工業、回收及環保工業，以及生物科技工業。工總將聯同學術界，協助廠商在港建立先進製造業，促進科研、工業設計等生產活動，為年青一代提供更多元化的發展機會，將香港製造（Made by Hong Kong）發揚光大。

【香港經濟】香港經濟正復甦 帶動中小企營商信心 綜合指數創3年新高

對於不少港企希望開拓大灣區市場，工總轄下的「大灣區智庫」將與渣打銀行合作，進行有助大灣區港資廠商開拓內銷市場的政策研究，預計在明年第一季公布研究結果。

查毅超指，現時業界形成香港總部、內地產業化及內銷、東南亞量產外銷的格局。工總將會積極推動香港與大灣區各市之間互通政策，並助業界開拓東南亞的生產基地和市場，讓港資廠商藉著亞洲經濟起飛的時機，成為亞洲產業鍵的策略性中心。

【香港出口】6月出口貨值按年升33% 勝市場預期

【香港出口】港上半年出口貨值升3成 分析師料下半年增長放緩至22%

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

記者：廖淑瑩

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