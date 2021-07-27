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【大灣區青年就業】創意工業、金融業缺人才　前海辦創業大賽吸青年進駐

商業 18:08 2021/07/27

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「創業精英@前海」舉辦大灣區創業比賽。 （陳國峰攝）

政府早前在新一份施政報告提出「大灣區青年就業計劃」，提供 2 千多個職位予香港青年申請。早前政府公布數據顯示，逾萬個申請中只有約400 人入職。前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民指，措施有正面效果，但兩地仍需解決技能不匹配（skills mismatch）的情況。

洪為民認為，措施整體正面，故接到逾萬宗申請，但企業仍需時間進行人才配對。洪透露，有國企希望聘請生物科技相關的職位，但在計劃中未能找到合適人才。他又指，技能不匹配（skills mismatch）是兩地常見的情況，故參與計劃的企業，有時未能找到合適人才。

至於就業計劃規定內地企業需要在香港設辦公室，洪為民指，部分內地中小企不會因參與計劃招聘一兩個香港員工，而特地在港設立辦公室。他希望，港府可以在措施上作出微調，讓內地中小企可透過計劃招聘香港人才。

為了吸引人才，「創業精英@前海」舉辦大灣區創業比賽，將會選出共 12 間企業，為每隊提供最高港幣 60 萬元資助，截止日期為 8 月 16 日。

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

記者：廖淑瑩

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