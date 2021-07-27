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【張家朗摘金】香港商家各出奇招　賀張家朗奧運奪金

商業 11:19 2021/07/27

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本地各商家為此各向本地運動員推出各種獎勵，以感謝香港運動員的付出。

香港運動員張家朗昨晚在東京奧運男子花劍項目奪金，是繼 1996 年李麗珊風帆奪金後的第二面奧運金牌。本地各商家為此各向本地運動員推出各種獎勵，以感謝香港運動員的付出。

【張家朗摘金】張家朗奧運花劍摘金 香港奧運再獲金牌 IKEA「玩食字」宣傳品牌及劍蘭產品

其中，九巴在其 Facebook 專頁上宣布，會為所有東奧港隊代表選手，贈送 1 年免車乘車優惠。至於客貨車平台 CALL4VAN 創辦人符棨朝在 Facebook 專頁宣布，在未來 3 年，為體育學院超過 1,800 位獎學金學生或全職運動員，提供免費接載，直至 2024 年巴黎奧運。符棨朝在貼文中表示，假設全部 1,800 位運動員每日召車出入體院，而公司 100% 全數補貼司機後不用多天就會倒閉。「但只要inbox我哋嘅，都盡可能安排最少一次免費，真係入不敷支的話，都繼續堅持有折扣優惠。」

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【香港奧運】張家朗奪東京奧運花劍金牌 繼李麗珊之後奧運再摘金 會否與MIRROR、ERROR一起成廣告代言寵兒？

為祝賀張家朗在奧運中奪金，實惠亦在其 Facebook 專頁上指，得知張家朗將會獲得置業贊助，品牌特此作小小心意和鼓勵，將會為他免費添置全屋傢俬，為他的夢想新居作好準備。

【東京奧運】大部分賽事閉門作賽 將5G通訊融入賽事增觀賽體驗

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

記者：廖淑瑩

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