在剛剛過去的2021年上半年，中國經濟穩中加固、穩中向好，領先全球經濟復甦的相對優勢進一步強化。2021年下半年，百年未有之大變局還將繼續彰顯其反覆無常、波瀾壯闊、險象環生的時代內涵，全球經濟金融運行的不確定性將進一步放大。統籌國際國內複雜局勢，未來中國經濟復甦面臨的風險與挑戰不容小視。

首先，中國經濟復甦領先全球的比較優勢恐將收窄。從復工復產的全球時序推進看，中國經濟復甦進程大致領先歐美發達經濟體一個季度左右，而中國經濟增速高峰出現在上半年，全球復甦的「錯峰效應」將從市場信心、資本流動等管道給中國經濟帶來挑戰。

復甦「錯峰效應」帶來挑戰

其次，中國貿易的強勁增長恐將面臨下行壓力。隨着疫情防控在全球範圍的推進，全球產業鏈對中國的高度依賴可能緩和，而貿易成本的上升和貿易環境的變化也可能會削弱中國出口增長的動能。

再次，前期房地產投資較高的短期貢獻恐難延續。伴隨着調控政策的持續推進和房市氛圍的自然變化，下半年房地產投資的增速回落將削弱其增長貢獻。

此外，新供給衝擊和美歐貨幣政策變化對中國經濟的外溢性影響恐將滯後顯現。中國通脹整體雖未失控，但始終面臨着從供給側向需求側傳導的風險，而美歐利率預期的變化也將帶來滙率波動和資本外流的可能壓力。

最後，新冠疫情的長期威脅並未根本解除。病毒變異和疫情惡化依舊是懸而未決的核心風險，值得警惕的是，受局部地區（如廣東省）疫情擾動，二季度住宿餐飲兩年複合同比增長就相比一季度顯著下降，而年輕階層的短期就業狀況也明顯弱於正常時期，中國「經濟戰疫」始終是一場持久戰。

經濟換擋體現有五個層面

面對風險和挑戰，中國經濟的龐大機器正在自發調整運轉模式，這種內生的經濟換擋體現為五個層面：一是從外需進一步向內需換擋，二是從出口進一步向消費換擋，三是從房地產投資進一步向基建投資換擋，四是從第二產業進一步向第三產業換擋，五是從傳統經濟進一步向數字經濟換擋。強大的經濟韌性給這種向陽而生的內生換擋創造了可能，從現實來看，這種動能切換正在邊際發生：二季度，最終消費支出對經濟增長的貢獻率從一季度的61.7%上升至77.1%，服務業增加值兩年平均增長速度較一季度加快0.4個百分點。