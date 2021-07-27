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【香港經濟】香港經濟正復甦　帶動中小企營商信心　綜合指數創3年新高

商業 11:42 2021/07/27

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2021年第三季度「渣打香港中小企領先營商指數」（「渣打中小企指數」）調查，發現對上兩季上升後，本季指數繼續上升4.4至46.6。

香港2021年上半年的商品貿易總額達47,486億元，較去年同期上升30%外，更較2018年同期的高位超出13%。有分析師相信，今年下半年的增幅受基數效應影響會放緩，惟整體仍會增長22%至23%。

生產力局今天公布2021年第三季度「渣打香港中小企領先營商指數」（「渣打中小企指數」）調查，發現對上兩季上升後，本季指數繼續上升4.4至46.6，創2018年第三季以來的近三年新高。

【香港出口】港上半年出口貨值升3成　分析師料下半年增長放緩至22%

生產力局首席數碼總監黎少斌表示，指數高於50中性水平的行業，包括：「資訊及通訊業」、「地產業」和「社會及個人服務業」。

渣打銀行（香港）有限公司大中華區高級經濟師劉健恆表示，是次數據反映不只出口帶動本地經濟，可見經濟正復甦。但仍存有隱憂，皆因外向型行業，如製造業等的增幅，較內向型行業如零售等，有所放緩。

渣打銀行（香港）有限公司大中華區高級經濟師劉健恆（右）表示，是次數據反映不只出口帶動本地經濟，可見經濟正復甦。（馬意文攝）

劉解釋，外向型行業如製造業放緩的原因有很多，並舉例過去受挫較少，導致增幅放緩，或會影響持續改善的樂觀情緒。另一原因是受原材料價格影響，令營利指數屬各行業中較低水平。同時，變種病毒令環球經濟和本地經濟復甦，仍存有不明朗因素。

【疫市營商】騰訊雲旗下VooV Meeting　推新功能助用戶隨時加入會議（附網址連結）

展望未來，疫情開始緩和，有中小企仍對經濟復甦有信心。而相信生意回復或超越疫情前水平的首三個行業，分別為56%的「資訊及通訊業」、54%的「地產業」和45%的「金融及保險業」。

至於讓生意反彈的主要行動，包括改良商品/服務、市場推廣、絈口上擴充等。倘若有中小企面臨資金問題，黎稱，其8月將有活動，協助中小企認識政府的相關支援，以應對困難。

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記者：馬意文

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