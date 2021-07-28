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【張家朗摘金】張家朗成香港25年首位奧運金牌　恒基送500萬、商家累送出哪些獎品？（第二版）

Hot Talk 11:21 2021/07/28

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【東京奧運】商家送禮賀張家朗奧運摘金　哪份獎品最吸引？

港隊張家朗於奧運男子花劍個人賽奪得金牌，為香港獲得史上第二面奧運金牌，各大機構紛紛送禮慶賀張家朗奪金。繼恒基地產 （00012） 宣佈，將透過恒基精英運動員嘉許計劃，向張家朗送出500萬獎金外，張家朗還獲得甚麼獎品？

林大輝基金﹕資助250萬元買樓

張家朗畢業於林大輝中學，其校監林大輝在2018年曾向學生承諾，若有學生獲得奧運獎牌，會讓他們做業主。林大輝基金表示，將向張家朗贈送250萬元獎金，助張家朗成為業主。

林大輝向傳媒表示，精英運動員嘉許計劃會向奧運金牌得主贈送500萬元，加上林大輝基金所送的250萬元，張家朗現有750萬元，估計他「應該買到樓」。

實惠﹕免費添置全屋傢俬

實惠在社交媒體上宣佈，得悉張家朗將會獲得置業贊助，故將會為張家朗免費添置全屋傢俬。

實惠表示，將會為張家朗免費添置全屋傢俬

恒地﹕送出港幣500萬獎金

恒地早前表示，恒基精英運動員嘉許計劃將送出港幣500萬獎金予張家朗。目前根據該計劃，奧運個人項目金牌的獎金為500萬元，銀牌和銅牌的獎金分別為250萬元及125萬元。隊際項目金牌的獎金為1000萬元。

恒地擬送張家朗500萬元獎金，詳見﹕【下一頁】

港鐵﹕送終身任搭車票

港鐵表示，為慶祝張家朗在東京奧運奪金，將向他送出終身任搭的港鐵車票。另外，港鐵亦向香港代表隊運動員送出1年有效港鐵車票。

九巴﹕所有香港代表隊成員可免費乘搭九巴1年

九巴亦表示，為支持香港出戰的奧運代表，所有為香港出戰的奧運代表可免費乘搭一年九巴。

九巴亦表示，為支持香港出戰的奧運代表，所有為香港出戰的奧運代表可免費乘搭一年九巴。

牛角﹕送牛角金會員會籍

牛角老闆黃傑龍在Facebook上表示，希望可以送牛角的金會員會籍給張家朗。

牛角老闆黃傑龍在Facebook上表示，希望可以送牛角的金會員會籍給張家朗。

本地加密貨幣投資平台 Kikitrade﹕送比特幣

Kikitrade表示，將贈送總值價值10萬元的比特幣予包括張家朗等所有獲獎運動員。另外，對於所有出戰東奧的港隊成員，Kikitrade將額外加碼贈送總值 10萬元的比特幣，惟暫時未有宣佈獎金如何分配予所有運動員。

Kikitrade 表示，作為紮根本地的加密貨幣社交投資平台，決定向 46 位代表香港出戰奧運的運動員打氣助威，贈送總值20 萬港元的比特幣。

（第二版新增﹕Kikitrade送比特幣）

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編輯﹕賴奕羚

運動 運動員 九巴 港鐵 運動 林大輝中學 林大輝 恒基 張家朗 恒基地產（00012）

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