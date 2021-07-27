【新冠疫苗】紐約及加州強制公務員接種 或每周檢測

為加快新冠疫苗接種速度，包括法國等多個國家立法要求特定群組接種。美國紐約及加州市政府亦下令，公務員必須接種疫苗或定期接受新冠病毒檢測。紐約市市長白思豪表示，全市公務員需在9月13日前接種疫苗。加州州長紐瑟姆則指公務員需在8月2日起，出示疫苗接種證明。

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紐約市及加州政府先後宣布，為應對因Delta變種病毒（即印度變種）導致而持續上升的確診個案，公務員需接種新冠疫苗或定期接受檢測。白思豪（Bill de Blasio）表示，紐約市逾30萬名公務員需在9月13日前接種疫苗，或是每周接受檢測。紐瑟姆（Gavin Newsom）則表示，州內約24.6萬名公務員在8月2日前打針，否則每周接受1次病毒檢測。

強制接種疫苗措施一直引來外界爭議，但紐瑟姆強調，目前疫情嚴峻，個人選擇不接種疫苗將影響所有人。紐約市最大公務員工會周一（26日）對強制接種疫苗提出抗議，執行總監加里多（Henry Garrido）發表聲明表示，若市政府計劃要求工會成員每周接受檢測，必須事先與工會商討。

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負責退伍軍人醫療福利的退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs）於周一，亦正式要求僱員接種疫苗，成為美國首個強制要求接種的聯邦政府機構。

同日有57個醫學協會發表聲明，呼籲美國醫療及長期護理業僱主要求旗下員工接種疫苗。《路透社》引述白宮消息人士報道，因應Delta變種導致確診激增，美國當局已延遲放寬外遊限制。

根據美國疾控中心（CDC）數據，目前不足一半美國人完成接種疫苗。

責任編輯：李俊儀