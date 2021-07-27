  • 32°C
香港時間 : 2021727日 (二) 11:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】紐約及加州強制公務員接種 或每周檢測

環球社會熱點 11:43 2021/07/27

分享：

為加快新冠疫苗接種速度，包括法國等多個國家立法要求特定群組接種。美國紐約及加州市政府亦下令，公務員必須接種疫苗或定期接受新冠病毒檢測。紐約市市長白思豪表示，全市公務員需在9月13日前接種疫苗。加州州長紐瑟姆則指公務員需在8月2日起，出示疫苗接種證明。

泰國增1.5萬確診 醫護接種第3劑疫苗 【下一頁】

紐約市及加州政府先後宣布，為應對因Delta變種病毒（即印度變種）導致而持續上升的確診個案，公務員需接種新冠疫苗或定期接受檢測。白思豪（Bill de Blasio）表示，紐約市逾30萬名公務員需在9月13日前接種疫苗，或是每周接受檢測。紐瑟姆（Gavin Newsom）則表示，州內約24.6萬名公務員在8月2日前打針，否則每周接受1次病毒檢測。

強制接種疫苗措施一直引來外界爭議，但紐瑟姆強調，目前疫情嚴峻，個人選擇不接種疫苗將影響所有人。紐約市最大公務員工會周一（26日）對強制接種疫苗提出抗議，執行總監加里多（Henry Garrido）發表聲明表示，若市政府計劃要求工會成員每周接受檢測，必須事先與工會商討。

以色列研究：輝瑞疫苗應對Delta變種僅39%有效 仍可防重症 【下一頁】

負責退伍軍人醫療福利的退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs）於周一，亦正式要求僱員接種疫苗，成為美國首個強制要求接種的聯邦政府機構。

同日有57個醫學協會發表聲明，呼籲美國醫療及長期護理業僱主要求旗下員工接種疫苗。《路透社》引述白宮消息人士報道，因應Delta變種導致確診激增，美國當局已延遲放寬外遊限制。

根據美國疾控中心（CDC）數據，目前不足一半美國人完成接種疫苗。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【泰國疫情】增1.5萬確診 醫護接種第3劑疫苗
2021/07/26
【泰國疫情】增1.5萬確診 醫護接種第3劑疫苗
【輝瑞疫苗】以色列研究：應對Delta變種僅39%有效 仍可防重症
2021/07/23
【輝瑞疫苗】以色列研究：應對Delta變種僅39%有效 仍可防重症
意大利推疫苗通行證 要打針先准入餐廳戲院
2021/07/23
意大利推疫苗通行證 要打針先准入餐廳戲院
【新冠疫苗】歐盟過半成人已接種 未達7成目標
2021/07/23
【新冠疫苗】歐盟過半成人已接種 未達7成目標
【輝瑞疫苗】英研究：兩針相隔時間增 抗體水平更優勝
2021/07/23
【輝瑞疫苗】英研究：兩針相隔時間增 抗體水平更優勝

你可能感興趣

【泰國疫情】增1.5萬確診 醫護接種第3劑疫苗
17:02 2021/07/26
【泰國疫情】增1.5萬確診 醫護接種第3劑疫苗
【輝瑞疫苗】以色列研究：應對Delta變種僅39%有效 仍可防重症
18:56 2021/07/23
【輝瑞疫苗】以色列研究：應對Delta變種僅39%有效 仍可防重症
意大利推疫苗通行證 要打針先准入餐廳戲院
17:15 2021/07/23
意大利推疫苗通行證 要打針先准入餐廳戲院
傳染病 疫情 疫苗 病毒檢測 紐約 新冠肺炎疫情 加利福尼亞 美國

下一篇文章

挪威女球員拒穿比堅尼褲被罰款 美國歌星Pink願代付
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】哥倫比亞21歲射箭美女 IG吸粉逾64萬 (多圖)
【東京奧運】哥倫比亞21歲射箭美女 IG吸粉逾64萬 (多圖)
【東京奧運】荷蘭女車手擺烏龍 以為衝線就奪金
【東京奧運】荷蘭女車手擺烏龍 以為衝線就奪金
【東京奧運】代表3國戰8屆奧運 46歲體操長青樹淚別賽場
【東京奧運】代表3國戰8屆奧運 46歲體操長青樹淚別賽場
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【東京奧運】日本3人女籃出場超熱血 經典動漫主題曲響起
【東京奧運】日本3人女籃出場超熱血 經典動漫主題曲響起
【東京奧運】13歲小將破紀錄奪金 日本滑板連下兩城
【東京奧運】13歲小將破紀錄奪金 日本滑板連下兩城