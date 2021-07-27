挪威女球員拒穿比堅尼褲被罰款 美國歌星Pink願代付

挪威女子沙灘手球隊參加2021歐洲錦標賽時，因下身拒絕穿著所規定的比堅尼褲而改穿短褲，被歐洲手球總會罰款1,500歐元 。事件引起各界聲討，其中美國歌手Pink於Twitter表示，願意為挪威女子沙灘手球隊支付罰款，並為他們抵抗制服的性別規限感到自豪。

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挪威女子沙灘手球隊上周日（18日）參加2021歐洲錦標賽的銅牌戰時，因拒絕穿著所規定的比堅尼褲，改穿短褲，被歐洲手球總會（EHF） 指違反運動員服飾的規定，合共罰款1,500歐元（約1.37萬港元）。

事件引來熱議，美國歌手Pink周日（25日）於Twitter力撐挪威女子沙灘手球隊，非常自豪她們勇於抵抗制服的性別規限，並指願意為支付罰款，同時力斥EHF要為涉及性別歧視而被罰。

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挪威手球聯會（NHF）上周已表示將準備支付罰款，但強調在運動員的標準化框架下，應可自由選擇服飾。挪威女子沙灘手球隊亦在Instagram向Pink的舉動表達感謝。而挪威文化及體育部長拉賈（Abid Raja）形容EHF的規定「完全荒謬」。

責任編輯：郭麗明