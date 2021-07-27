  • 32°C
香港時間 : 2021727日 (二) 11:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

挪威女球員拒穿比堅尼褲被罰款 美國歌星Pink願代付

環球社會熱點 11:28 2021/07/27

分享：

挪威女子沙灘手球隊參加2021歐洲錦標賽時，因下身拒絕穿著所規定的比堅尼褲而改穿短褲，被歐洲手球總會罰款1,500歐元 。事件引起各界聲討，其中美國歌手Pink於Twitter表示，願意為挪威女子沙灘手球隊支付罰款，並為他們抵抗制服的性別規限感到自豪。

阿根廷女劍手落敗 賽後卻迎驚喜（有片） 【下一頁】

挪威女子沙灘手球隊上周日（18日）參加2021歐洲錦標賽的銅牌戰時，因拒絕穿著所規定的比堅尼褲，改穿短褲，被歐洲手球總會（EHF） 指違反運動員服飾的規定，合共罰款1,500歐元（約1.37萬港元）。

事件引來熱議，美國歌手Pink周日（25日）於Twitter力撐挪威女子沙灘手球隊，非常自豪她們勇於抵抗制服的性別規限，並指願意為支付罰款，同時力斥EHF要為涉及性別歧視而被罰。

土耳其女排副攻手 甜美笑容俘虜網民心 【下一頁】

挪威手球聯會（NHF）上周已表示將準備支付罰款，但強調在運動員的標準化框架下，應可自由選擇服飾。挪威女子沙灘手球隊亦在Instagram向Pink的舉動表達感謝。而挪威文化及體育部長拉賈（Abid Raja）形容EHF的規定「完全荒謬」。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【東京奧運】阿根廷女劍手落敗 賽後卻迎驚喜（有片）
今日
【東京奧運】阿根廷女劍手落敗 賽後卻迎驚喜（有片）
【東京奧運】戴利四戰奧運終奪金 打破夢之隊壟斷
2021/07/26
【東京奧運】戴利四戰奧運終奪金 打破夢之隊壟斷
【東京奧運】再增16宗確診 包括3名運動員
2021/07/26
【東京奧運】再增16宗確診 包括3名運動員
【東京奧運】日本阿部兄妹 同日摘柔道金牌
2021/07/26
【東京奧運】日本阿部兄妹 同日摘柔道金牌

你可能感興趣

【東京奧運】阿根廷女劍手落敗 賽後卻迎驚喜（有片）
今日 11:17
【東京奧運】阿根廷女劍手落敗 賽後卻迎驚喜（有片）
【東京奧運】戴利四戰奧運終奪金 打破夢之隊壟斷
19:22 2021/07/26
【東京奧運】戴利四戰奧運終奪金 打破夢之隊壟斷
【東京奧運】再增16宗確診 包括3名運動員
16:17 2021/07/26
【東京奧運】再增16宗確診 包括3名運動員
網絡熱話 運動 運動員 歧視 挪威 手球 美國

上一篇文章

【新冠疫苗】紐約及加州強制公務員接種 或每周檢測

下一篇文章

【東京奧運】阿根廷女劍手落敗 賽後卻迎驚喜（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】哥倫比亞21歲射箭美女 IG吸粉逾64萬 (多圖)
【東京奧運】哥倫比亞21歲射箭美女 IG吸粉逾64萬 (多圖)
【東京奧運】荷蘭女車手擺烏龍 以為衝線就奪金
【東京奧運】荷蘭女車手擺烏龍 以為衝線就奪金
【東京奧運】代表3國戰8屆奧運 46歲體操長青樹淚別賽場
【東京奧運】代表3國戰8屆奧運 46歲體操長青樹淚別賽場
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【東京奧運】日本3人女籃出場超熱血 經典動漫主題曲響起
【東京奧運】日本3人女籃出場超熱血 經典動漫主題曲響起
【東京奧運】13歲小將破紀錄奪金 日本滑板連下兩城
【東京奧運】13歲小將破紀錄奪金 日本滑板連下兩城