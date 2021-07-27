【東京奧運】阿根廷女劍手落敗 賽後卻迎驚喜（有片）

東京奧運比賽正如火如荼舉行，當中亦出現不少感人場面。阿根廷一名女子佩劍運動員雖然在比賽中落敗，但賽後迎來驚喜，獲教練男友求婚。她即使未能在賽場上得獎，卻在場外收獲更豐。

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36歲的莫里斯（Maria Belen Perez Maurice）周一（26日）代表阿根廷，出戰女子個人佩劍32強賽事。可惜，莫里斯以12比15不敵匈牙利的馬頓（Anna Marton），無緣晉級16強。

然而，賽後訪問上卻有一個驚喜正等待莫里斯。拍拖17年的男友兼教練紹塞多（Lucas Guillermo Saucedo）突然出現，在莫里斯身後高舉以西班牙文寫下的求婚字牌。莫里斯轉身發現求婚字牌，紹塞多順勢下跪，莫里斯亦答應男友的求婚。

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紹塞多事後表示，直至莫里斯比賽前一晚才突然想求婚，並打算在女友落敗後先求婚。若莫里斯持續晉級，紹塞多則會繼續等待。紹塞多亦透露，早於2010年曾向莫里斯求婚，被女方以當時年紀尚輕拒絕。兩人經過多年經營後，終於修成正果。

責任編輯：吳漢培