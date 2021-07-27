▲ 【教育股風暴】本港券商降教育股孖展比率至一至兩成 耀才不再接受新東方股票抵押

教育行業相關的「雙減」文件周六晚（24日）正式落地，多隻內地教育股今日洗倉式急挫。 香港主要券商調低內地教育股保證金融資（孖展）比率。然而，經過過去近日急跌，相信未補倉的投資者已被斬倉。

內地教育雙減引新一輪洗倉 一文看清香港上市教育股影響【下一頁】

耀才證券和致富證券等券商自上週五以來開始限制教育股的保證金融資比率。致富證券教育股的孖展融資比率原本為40% 至 50%，但現已降至20%。耀才只提供10%，原先則高達 40%，並且不再接受新東方 （09901） 的股票作為抵押品進行貸款。

新東方教育本港股價在近兩個交易日暴跌69%。公司在一份文件中警告說，新規定將對該公司產生重大影響。新東方週一暴跌 33%，是恒生科技指數跌幅最大的股票。楓葉教育 （01317） 則下跌10%。

中國監管機構周六公布了改革措施，將從根本上改變民辦教學行業的商業模式，北京的目標是全面改革一個它所稱「被資本裹挾」的行業。新規禁止學科類培訓機構盈利、融資或上市。

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編輯：吳敏芳