【恒大3333】中誠信國際將評級展望調整為「負面」 恒大地產：深表遺憾和不理解（第二版）

▲ 內地評級公司中誠信國際周二（27日）發表公告，擬將恒大（03333）公司主體及相關債項的評級展望調整為「負面」。

內地評級公司中誠信國際周二（27日）發表公告，擬將恒大 （03333） 公司主體及相關債項的評級展望調整為「負面」，但維持恒大地產集團主體信用評級為AAA，並將其主體及相關債項的信用評級撤出信用評級觀察名單，並將評級展望調整為負面。

恒大地產集團表示，對中誠信國際將公司主體及債項信用等級評級展望調整為負面深表遺憾和不理解。截至6月30日，公司有息負債較2020年最高時下降約3000億元人民幣，淨負債率降至100%以下，實現一條「紅線」變綠。

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恒大上周傳出多宗不利消息，中誠信國際於公告中表示，儘管近日恒大發表聲明稱，已與廣發銀行解決訴前財產保全事宜，邵陽市住建局亦恢復恒大地產旗下項目的預售許可、網簽備案及預售資金撥款，但中誠信國際認為，上述事件反映恒大集團及恒大地產面臨一定流動性緊張情況。

此外，基於恒大集團受到多項輿輪影響，中誠信國際指出，恒大集團及恒大地產多隻境內外債券價格皆大幅度下跌。中誠信分析，目前內地房地產行業政策環境長期持續偏緊，房地產金融監管力度亦不斷加大，料信貸環境偏緊，加上投資者信心不足的情況下，將進一步加大公司的再融資壓力。該行指，若未來公司的再融資環境持續惡化，將對公司的信用實力造成負面影響。

▲ 中誠信國際周二（27日）早上發表公告。

不過，中誠信國際表示，維持恒大旗下債券「15恒大03」、「19恒大01」、「19恒大02」、「20恒大01」、「20恒大02」、「20恒大03」、「20恒大04」、「20恒大05」及「21恒大01」債項信用評級為AAA。

中誠信國際在今年6月9日，將恒大列入信用評級觀察名單，當時恒大傳出公司旗下項目商票未能及時兑付的負面消息。

（第二版新增恒大地產回應）

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編輯﹕賴奕羚