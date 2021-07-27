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【恒大3333】中誠信國際將恒大評級展望調整為「負面」

股市 10:30 2021/07/27

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內地評級公司中誠信國際周二（27日）發表公告，擬將恒大（03333）公司主體及相關債項的評級展望調整為「負面」。

內地評級公司中誠信國際周二（27日）發表公告，擬將恒大 （03333） 公司主體及相關債項的評級展望調整為「負面」，但維持恒大地產集團主體信用評級為AAA，並將其主體及相關債項的信用評級撤出信用評級觀察名單。

廣發銀行申請凍結資產事宜妥善解決，詳見﹕【下一頁】

恒大上周傳出多宗不利消息，中誠信國際於公告中表示，儘管近日恒大發表聲明稱，已與廣發銀行解決訴前財產保全事宜，邵陽市住建局亦恢復恒大地產旗下項目的預售許可、網簽備案及預售資金撥款，但中誠信國際認為，上述事件反映恒大集團及恒大地產面臨一定流動性緊張情況。

此外，基於恒大集團受到多項輿輪影響，中誠信國際指出，恒大集團及恒大地產多隻境內外債券價格皆大幅度下跌。中誠信分析，目前內地房地產行業政策環境長期持續偏緊，房地產金融監管力度亦不斷加大，料信貸環境偏緊，加上投資者信心不足的情況下，將進一步加大公司的再融資壓力。該行指，若未來公司的再融資環境持續惡化，將對公司的信用實力造成負面影響。

中誠信國際周二（27日）早上發表公告。

不過，中誠信國際表示，維持恒大旗下債券「15恒大03」、「19恒大01」、「19恒大02」、「20恒大01」、「20恒大02」、「20恒大03」、「20恒大04」、「20恒大05」及「21恒大01」債項信用評級為AAA。

中誠信國際在今年6月9日，將恒大列入信用評級觀察名單，當時恒大傳出公司旗下項目商票未能及時兑付的負面消息。

傳統股強勢回歸，留意更多傳統股消息

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編輯﹕賴奕羚

 

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