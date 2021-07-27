中國國債走勢何去何從

中國央行於七月降准後，中國國債收益率進一步下行的空間開始收窄，十年期國債收益率現已降至接近我們今年預期2.9-3.4%的最低水平，投資國債的投資者須保持耐性。

今年年初至七月中旬，中國國債已實現4.5%的月度總回報，優於其他亞洲新興經濟體的政府債券。儘管今年較早時候美國國債大跌，但中國國債收益率與美國相關性較低，加上中國近來放寬貨幣政策，以致久期回報高達1.6%。同時，中國相對較高的收益率推動票息回報達1.7%，在匯率或利率走勢下行時提供了利差保護。至於匯率方面，儘管今年美元匯率普遍復甦，但人民幣兌對美元仍有所升值，且跑贏新台幣以外的所有亞洲貨幣，匯率回報率爲1.2%。

中國央行不降息或限制10年期收益率的降幅。只要央行不下調一年期中期借貸便利（MLF）操作的利率（目前爲2.95%），中國十年期國債收益率將保持在3%以下或限制下行空間。十年期國債收益率一般會回到接近一年期AAA級同業定期存單（NCD）收益率的水平，也會適時回到接近一年期MLF利率的水平。截至7月13日，10年期收益率爲2.94%，已經低於一年期MLF利率。我們預計下半年初，十年期收益率將接近3%的水平徘徊，及後會穩定在2.8-3.0%之間。中國央行一直強調，儘管實施降准，但其穩健的貨幣政策基調將保持不變，這降低了下半年降息的可能性。於四月，央行官員孫國峰指出，市場應根據政策利率變動來判斷短期利率走勢，不用過分關注銀行間的流動性變化。

根據我們分析，中國國債周期一般為3-4年，與房地産周期的早期階段吻合。當中國房地産市場熾熱時，將受惠基建以及實體經濟增長通，從而吸引資金從國債轉移至非標資産。儘管最新的房地産銷售面積數據支持十年期收益率上升，但未必能夠持續至下半年，因爲中國政府很可能會繼續收緊政策以控制來自房地板塊的金融風險。

從統計學來看，中美國債收益率利差吸引力不高。市場往往會通過⽐較中美十年期國債收益率水平，來評估中國十年期國債的相對吸引力。儘管目前接近150個基點的利差仍高於自2016年以來的128個基點均值，但90天Z分數爲負值，意味著目前利差並不足以進一步吸引投資者，特別是海外買家購買中國債券的意欲。而且，如果美聯儲決定在年底前開始縮减資産購買規模，美國十年期收益率可能會上升，導致中美收益率利差進一步收窄。

彭博行業研究亞洲外匯利率策略師趙志軒