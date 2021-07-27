【港股避風港】港股連續兩日大跌市　芯片、汽車、港資公司成跌市避風港

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【教育股風暴】內地謠傳新東方往公海舉辦暑期集訓營 俞敏洪： 落井下石
內地監管風暴侵襲本港市場，港股連續兩日大跌市，新經濟股份股價繼續大瀉。不過多隻傳統經濟股撐市，芯片板塊、汽車板塊以及長和 （00001） 、滙豐 （00005） 等港資企業，成為港股市場避風港。
芯片板塊方面，中芯國際 （00981） 曾升一成半，現報26.2元，升8.5%；華虹半導體 （01347） 曾升逾一成，現報44.9元，升5.7%；晶門半導體 （02878） 升7.2%，報1.04元；ASM太平洋 （00522） 升2.8%，報104.7元。
汽車板塊今早表現普遍造好，小鵬汽車 （09868） 領漲汽車股曾升逾8%，吉利 （00175） 曾升半成。不過午後升幅收窄，小鵬汽車現報156.7元，升4.4%；吉利升幅收窄指2.1%，報23.9元；比亞迪 （01211） 由升轉跌，現報215.6元，跌1%。
另外，多隻港資股份亦造好。長和 （00001） 升2.7%，報58.9元；滙豐 （00005） 升3.9%，報44元；中電 （00002） 升2%，報81.4元；煤氣公司 （00003） 升1.4%，報12.76元。
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記者：梁安琪