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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數午後初段跌400點　美團挫12%騰訊跌6%、滙豐升4%力撐（不斷更新）

股市 13:08 2021/07/27

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港股市況不斷更新

港股昨日大跌1129點後，恒生指數開報26011點，跌180點，早段雖曾轉升，惟科技股捱沽下反彈乏力，大市曾跌逾400點，恒生指數半日再跌269點，報25922點，跌穿26000點水平，成交1539億元。恒生科技指數跌3.2%，報6575點。美團 （03690） 挫一成，騰訊 （00700） 跌近5%破底；滙豐 （00005） 逆市升逾4%力撐；中芯 （00981） 再升12%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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焦點新聞︰

【騰訊股價】騰訊跌7%穿500元後ADR接力再跌　股價何時才見底？

即市走勢︰

【13：08】騰訊 （00700） 跌幅擴大至6%，低見460元。

【13：05】大市午後跌400點；科指跌3.5%。

【13：03】美團 （03690） 跌幅擴大至12%，低見207.2元；騰訊 （00700） 跌逾5%；阿里巴巴 （09988） 跌逾4%。

【13：03】中芯 （00981） 升幅擴大至近15%，高見27.75元。

【13：02】微信暫停新個人帳號註冊　騰訊：技術升級、分析料配合整治

【13：02】港股午後初段跌約305點。

【12：16】大和：補習教育股增長故事被毀　削目標價最多9成、哪股低於清盤價？（附最新目標價）

【12：00】恒生指數半日再跌269點，報25922點，跌穿26000點水平，成交1539億元。恒生科技指數跌3.2%，報6575點。美團 （03690） 挫一成，騰訊 （00700） 跌近5%破底；滙豐 （00005） 逆市升逾4%力撐；中芯 （00981） 再升12%。

【11：52】舜宇 （02382） 逆市造好，升逾4%高見238.2元。

【11：34】美團 （03690） 再跌一成，低見212元。

【11：31】港股中午收市前跌約280點，報25910點；科指跌2.9%，報6593點。

【11：31】內地股市半日靠穩，上證升0.1%；深證升0.02%；創業板指升0.4%

【11：20】滙豐 （00005） 升幅擴大至逾5%，高見44.65元，成交8.9億元。

【11：19】小米 （01810） 最新轉升0.2%，為ATMXJ中唯一上升股份。

【11：08】中芯 （00981） 升幅擴大至12%，高見27.2元；華虹半導體 （01347） 升逾9%，高見47.1元；上海復旦 （01385） 升0.8%，今早高見26.8元。

【11：07】火幣科技跌逾一成 　內媒曾稱火幣擬解散國內主體公司

【11：03】京東健康連續兩日大跌逾一成、創上市低　阿里健康陪跌

【10：50】期指再度轉升，恒指跌幅收窄至90點。

【10：46】恒指跌400點後跌幅收窄，最新跌約170點，報26021點；科指跌2.3%，報6633點。

【10：44】汽車股集體反彈　小鵬汽車曾升逾8%、吉利升半成

【10：43】中芯國際成跌市避風港　今日再升近一成

【10：37】大市跌幅收窄至約200點，試重上二萬六。

【10：35】滙豐 （00005） 力撐，股價升幅擴大至逾4%，高見44.2元。

【10：34】本港券商降教育股孖展比率至一至兩成　耀才不再接受新東方股票抵押

【10：29】美團 （03690） 跌逾9%，港股跌幅擴大至逾445點，報25746點，科指跌3.6%，報6544點。

【10：26】美團 （03690） 跌逾8%，大市跌逾300點。

【10：25】美團 （03690） 續尋底，跌幅擴大至逾7%，低見218元，成交74億元，拖累大市跌逾250點。

【10：23】港交所 （00388） 跌逾3%，低見483.2元。

【10：23】大市跌近200點，跌穿26000點水平。

【10：22】中芯國際 （00981） 股價逆市再升一成，高見26.65元。

【10：20】恒大跌幅擴大至一成，破底低見6.03元，成交1.9億元。

【10：19】港交所 （00388） 跌逾2%，低見486元。彭博指香港在亞洲股市排名第二位岌岌可危。

【10：16】美團 （03690） 跌幅擴大至6%，拖累大市跌約160點。

【10：13】恒指最新跌約100點；科指跌2%。

【10：11】美殝集團 （01825） 遭洗倉，股價瀉逾87%，低見0.42元。

【10：11】火幣科技 （01611） 跌14%，火幣創始人兼董事長李林擬註銷北京火幣天下網絡有限公司。

【10：08】汽車股反彈，比亞迪 （01211） 升逾3%；吉利 （00175） 升近6%；長汽 （02333） 升逾1%；廣汽 （02238） 升1%。

【10：07】阿里健康 （00241） 跌逾9%，股價破底低見11.22元；平安好醫生 （01833） 跌逾3%，破底低見67.05元。

【10：04】小鵬汽車 （09868） 成立汽車銷售公司，股價升逾7%，高見162元。

【09：54】三桶油造好，中石油 （00857） 升近半成；中海油 （00883） 升1%；中石化 （00386） 升逾3%。

【09：48】中芯 （00981） 昨逆市造好後，股價今日再上，升幅擴大至逾7%，高見26元，成交18億元。

【09：46】大市升逾百點後再度回落，恒指最新跌約20點。

【09：44】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） ATM逆市向下，惟跌幅略收窄至逾2%。

【09：41】快手 （01024） 早段破底低見112.2元上市新低後，股價反彈逾6%，高見121.9元。

【快手股價】大摩削目標價至50元？ 快手稱自媒體涉編造研報將起訴

【09：40】恒指升幅擴大至約100點，試重上26300點水平。

【09：38】大市轉升，恒指最新升65點，報26257點；科指跌0.7%，報6745點。

【09：36】三大公用股逆市破頂，中電 （00002） 升1.3%，高見80.85元；煤氣 （00003） 升1.6%，高見12.88元；電能 （00006） 升2.1%，高見50.9元。

【09：35】國家統計局公布，1至6月份全國規模以上工業企業實現利潤總額42183.3億元人民幣，按年增長66.9%，比2019年1至6月份增長45.5%，兩年平均增長20.6%。

【09：34】滙豐 （00005） 撐市，股價升逾3%，高見43.9元。友邦 （01299） 升0.6%，高見93.8元。

【09：33】中芯國際 （00981） 股價再升逾3%，早段高見25.25元。

【09：31】美團 （03690） 續挫半成，低見220元；騰訊 （00700） 跌逾4%，破底低見465.4元；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，破底低見183.8元；小米 （01810） 升近1%。

【互聯網監管】市監局等7部門指引維護外賣送餐員權益　美團：已展開多輪調研、將貫徹落實《意見》

【09：31】大市開市後跌幅收窄至約30點。

【09：27】亞馬遜否認今年會接受比特幣支付，比特幣回落至37000美元水平，火幣科技 （01611） 跌5%。

【09：25】華潤萬象生活 （01209） 逆市高開3.6%，開報41.45元。華潤萬象生活發盈喜，預期中期純利按年增長介乎1.3倍至1.4倍。

【09：21】恒生指數開報26011點，跌180點。恒生科技指數跌1.8%，報6667點。騰訊 （00700） 開報465.4元，再跌5%破底；阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；恒大 （03333） 跌逾8%。

【09：14】期指開報26100點，低開30點或0.1%。

【08：44】恒指黑期跌約68點，報26151點；道指期貨升20點，報35082點。

【08：13】恒大︰決定取消派特別息

【07：45】心通醫療料中期淨虧損按年減少40%至44%

【07：45】港股ADR收報26009點，跌182點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報43.27元，升0.92元或2.2%；騰訊 （00700） ADR折合報468.13元，跌21.9元或4.5%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】市場憧憬科技巨企業績報捷，美股反覆向好，三大指數再創新高。道指一度跌111點，收市上揚82點，報35144點。標指與納指收市分別倒升0.24%和0.03%，報4422點和14840點。

【開市9點半】工信部整治互聯網行業半年　市監局等7部門提高外賣騎手保障

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊 全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結  

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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