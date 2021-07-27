【恒大3333】恒大取消派特別息　股價跌13%　恒大系齊跌逾一成

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【港股市況】恒生指數再跌1105點、科指跌近8% 美團跌17%、騰訊跌近9%（不斷更新）
中國恒大 （03333） 取消派特別息。恒大於7月15日宣布，將會舉行董事會會議討論特別分紅計畫，但不足兩星期更改回風，恒大最新公布經充分討論，綜合考慮當下市場環境、股東及債權人權益、集團各產業長遠發展等因素，決定取消特別分紅方案。
恒大系下跌，中國恒大低開8.4%，周二（27日）午後跌幅一度擴大至16%，低見5.56元，下午收報5.81元，跌13.4%，創逾3年新低，成交額達7.02億。恒大物業 （06666） 全日跌10.7%，報5.16元，創歷史新低；恒大汽車 （00708） 跌16%，報10.58元，創逾52周新低。
另外，恒騰 （00136） 開市跌1.8%，全日跌幅擴大至16.9%。
標普下調恒大評級至B- 直指其融資渠道轉弱 恒大﹕深表遺憾及不理解，可見【下一頁】
中誠信國際將恒大評級展望調整為「負面」，可見【下一頁】
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責任編輯︰梁浩碩