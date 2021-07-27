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【恒大3333】恒大取消派特別息　股價午後跌逾15%　恒大系齊跌逾一成

股市 15:18 2021/07/27

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【恒大3333】恒大︰決定取消派特別息

中國恒大 （03333） 取消派特別息。恒大於7月15日宣布，將會舉行董事會會議討論特別分紅計畫，但不足兩星期更改回風，恒大最新公布經充分討論，綜合考慮當下市場環境、股東及債權人權益、集團各產業長遠發展等因素，決定取消特別分紅方案。

恒大系下跌，中國恒大低開8.4%，周二（27日）午後跌幅擴大至16%，現報5.62元，跌16.2%，成交額達6.04億，創逾3年新低。恒大物業 （06666） 現跌11.8%，報5.1元，創歷史新低；恒大汽車 （00708） 跌14.8%，報10.74元，創逾52周新低。

另外，恒騰 （00136） 開市跌1.8%，現時跌幅擴大至17.8%。

標普下調恒大評級至B- 直指其融資渠道轉弱 恒大﹕深表遺憾及不理解，可見【下一頁】

中誠信國際將恒大評級展望調整為「負面」，可見【下一頁】

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恒大3333撤分紅方案股價挫　前景點睇（開聲聽↓）

責任編輯︰梁浩碩

港股 中國恒大（03333）

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