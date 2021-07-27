【恒大3333】恒大取消派特別息　股價午後跌逾15%　恒大系齊跌逾一成

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【港股市況】港股跌至幾時才喘定？ 蘇沛豐：市場現恐慌性拋售 恒指料先補去年11月上升裂口
中國恒大 （03333） 取消派特別息。恒大於7月15日宣布，將會舉行董事會會議討論特別分紅計畫，但不足兩星期更改回風，恒大最新公布經充分討論，綜合考慮當下市場環境、股東及債權人權益、集團各產業長遠發展等因素，決定取消特別分紅方案。
恒大系下跌，中國恒大低開8.4%，周二（27日）午後跌幅擴大至16%，現報5.62元，跌16.2%，成交額達6.04億，創逾3年新低。恒大物業 （06666） 現跌11.8%，報5.1元，創歷史新低；恒大汽車 （00708） 跌14.8%，報10.74元，創逾52周新低。
另外，恒騰 （00136） 開市跌1.8%，現時跌幅擴大至17.8%。
標普下調恒大評級至B- 直指其融資渠道轉弱 恒大﹕深表遺憾及不理解，可見【下一頁】
中誠信國際將恒大評級展望調整為「負面」，可見【下一頁】
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責任編輯︰梁浩碩