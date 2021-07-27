【騰訊股價】騰訊跌7%穿500元後ADR接力再跌　股價何時才見底？

▲ 【騰訊股價】騰訊跌7%穿500元後ADR接力跌一成 股價何時才見底？

騰訊 （00700） 受累市監局責令30日內解除獨家音樂版權，以及工信部啟動6個月專項整治行業，再加上市況不佳，騰訊股價昨日破底低見489.2元，收報490元，大跌7.7%，跌穿500元心理重要關口。騰訊ADR接力再跌，較港收市價低4.5%，折算收報468.12元。騰訊到底何時見底？

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騰訊自今年2月高見775.5元後，走勢見頂反覆向下，股價已回落36.9%，目前沿下降通道向下，最新的趨勢通道下限為429.8元。

另外，騰訊於2020年3月跌至325.2元見底反彈，按黃金比例計算，昨日跌穿高位回落61.8%目標497元，若短綫未能重上，下一目標則為高位回落76.4%，即431元水平，為去年5至6月的密集區，亦於上述提及的趨勢通道下限位置相若。

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責任編輯︰梁浩碩