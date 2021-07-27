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【騰訊股價】騰訊昨跌7%穿500元後今再挫近9%　股價何時才見底？

股市 16:16 2021/07/27

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【騰訊股價】騰訊跌7%穿500元後ADR接力再跌　股價何時才見底？

騰訊 （00700） 受累市監局責令30日內解除獨家音樂版權，以及工信部啟動6個月專項整治行業，再加上市況不佳，騰訊股價昨日破底低見489.2元，收報490元，大跌7.7%，跌穿500元心理重要關口。騰訊今日續捱沽，破底低見438.8元，收報446元再跌近9%，成交497.4億元。騰訊到底何時見底？

工信部啟動6個月專項整治互聯網行業　涉市場秩序、數據安全4大方面，可見【下一頁】

騰訊自今年2月高見775.5元後，走勢見頂反覆向下，股價已回落42%，目前沿下降通道向下，最新的趨勢通道下限為429.8元。

另外，騰訊於2020年3月跌至325.2元見底反彈，按黃金比例計算，昨日跌穿高位回落61.8%目標497元，若短綫未能重上，下一目標則為高位回落76.4%，即431元水平，為去年5至6月的密集區，亦於上述提及的趨勢通道下限位置相若。

【騰訊700】市監局責令騰訊30日內解除獨家音樂版權　騰訊音樂：將及時整改

【騰訊股價】騰訊跌逾7%穿500關　逾4000買盤排隊500元入貨一衝即散

【騰訊700股價未跌夠　博反彈至少跌至這個價位】

點按38'10" - 39'10"（開聲聽↓）

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責任編輯︰梁浩碩

港股 新經濟股 ADR 騰訊
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