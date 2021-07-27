  • 30°C
香港時間 : 2021727日 (二) 08:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET財經早點1分鐘】美股續創新高Tesla季績勁 騰訊ADR急瀉

股市 07:00 2021/07/27

分享：

美股三大指數再創新高，道指升82點。Tesla收市後公布業績，收入及盈利超預期，首次季度純利超過10億美元。

另邊廂，中資科網股繼續捱沽。港股ADR再現恐慌拋售，騰訊 （00700） ADR跌一成，即較港收市價跌再22元或4%；滴滴靠穩，其他中概股急瀉，教育股跌兩至三成，網易系的有道最傷，百濟神州、萬國數據美股跌超過一成。

 

欄名 : ET財經早點1分鐘

最新專欄文章 更多

【ET財經早點1分鐘】期指周四結算 港股本周勢波動
2021/07/26
【ET財經早點1分鐘】期指周四結算 港股本周勢波動
【ET財經早點1分鐘】美國首次申領失業救濟人數回升　滴滴急瀉11%創新低傳將遭重罰
2021/07/23
【ET財經早點1分鐘】美國首次申領失業救濟人數回升　滴滴急瀉11%創新低傳將遭重罰
【ET財經早點1分鐘】美股油價齊升 滙豐ADR闖43元關
2021/07/22
【ET財經早點1分鐘】美股油價齊升 滙豐ADR闖43元關
【ET財經早點1分鐘】阿里大戶6月搬倉來港 或新一輪沽貨
2021/07/19
【ET財經早點1分鐘】阿里大戶6月搬倉來港 或新一輪沽貨
港股ADR ADR 指數 教育股 Tesla 道瓊斯工業平均指數 騰訊 美股 美元

上一篇文章

【ET開市直擊】港股瀉千點惹恐慌 龍頭股要避一避？（歡迎留言問股）

下一篇文章

【Tesla業績】Tesla業績超預期　純利首次破十　增長10倍　Bitcoin減值2300萬美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【騰訊股價】騰訊跌逾7%穿500關　逾4000買盤排隊500元入貨一衝即散
【騰訊股價】騰訊跌逾7%穿500關　逾4000買盤排隊500元入貨一衝即散
【中芯國際】中芯國際成港股暴跌避風港　全日升逾一成
【中芯國際】中芯國際成港股暴跌避風港　全日升逾一成
【疫苗優惠】銀行公會疫苗抽獎7.26接受登記　送65份10萬元簽賬額及禮券（附網址連結）
【疫苗優惠】銀行公會疫苗抽獎7.26接受登記　送65份10萬元簽賬額及禮券（附網址連結）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】港股ADR恐慌狂瀉　騰訊ADR急挫10%　教育股美市跌3成（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】港股ADR恐慌狂瀉　騰訊ADR急挫10%　教育股美市跌3成（不斷更新）
【疫苗優惠】香港戲院商會抽獎送每人365張電影禮券　名額5個
【疫苗優惠】香港戲院商會抽獎送每人365張電影禮券　名額5個