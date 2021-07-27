【ET財經早點1分鐘】美股續創新高Tesla季績勁 騰訊ADR急瀉 股市 07:00 2021/07/27 分享： 美股三大指數再創新高，道指升82點。Tesla收市後公布業績，收入及盈利超預期，首次季度純利超過10億美元。 另邊廂，中資科網股繼續捱沽。港股ADR再現恐慌拋售，騰訊 （00700） ADR跌一成，即較港收市價跌再22元或4%；滴滴靠穩，其他中概股急瀉，教育股跌兩至三成，網易系的有道最傷，百濟神州、萬國數據美股跌超過一成。 欄名 : ET財經早點1分鐘 最新專欄文章 更多 【ET財經早點1分鐘】期指周四結算 港股本周勢波動 2021/07/26 【ET財經早點1分鐘】期指周四結算 港股本周勢波動 【ET財經早點1分鐘】美國首次申領失業救濟人數回升 滴滴急瀉11%創新低傳將遭重罰 2021/07/23 【ET財經早點1分鐘】美國首次申領失業救濟人數回升 滴滴急瀉11%創新低傳將遭重罰 【ET財經早點1分鐘】美股油價齊升 滙豐ADR闖43元關 2021/07/22 【ET財經早點1分鐘】美股油價齊升 滙豐ADR闖43元關 【ET財經早點1分鐘】阿里大戶6月搬倉來港 或新一輪沽貨 2021/07/19 【ET財經早點1分鐘】阿里大戶6月搬倉來港 或新一輪沽貨 港股ADR ADR 指數 教育股 Tesla 道瓊斯工業平均指數 騰訊 美股 美元