美國基建立法停滯不前 　民主黨提議遭共和黨拒絶　

▲ 美參院基礎設施法案談判周一遭遇挫折，共和黨人拒絶了白宮和民主黨所給出旨在解決懸而未決問題的提議。（法新社圖片）



美國參議院的基礎設施法案談判周一遭遇挫折，共和黨人拒絶了白宮和民主黨所給出旨在解決懸而未決問題的提議，從而讓國會在8月休會前通過5,790億美元基建法案的目標存疑。

民主黨人周日晚的提議，旨在解決方案中高速公路、橋樑、水、寬頻、交通的資金來源、建立基礎設施銀行以及多少未使用防疫撥款可用於支付基建項目等條款所存在的分歧。

計劃於8月9日開始為期五周的國會休會，正促使這個由22人組成的兩黨團隊加緊化解雙方仍存在的一些較小爭議問題。

來自蒙大拿州的民主黨人Jon Tester上周表示，「如果無法為周一投票做好準備，我們將會損失8月休會期的數周時間，所以必須做好準備。」

達成這項兩黨共同參與的立法，是總統拜登的一個主要政治目標。他競選時承諾走中間路綫，並可以與共和黨人共事。人們普遍認為，這個承諾幫助他贏得郊區搖擺選民的支持。而在2022年中期選舉中，這些選民還將在決定國會控制權方面發揮重要作用。

完成兩黨基礎設施計劃，對於讓所有民主黨議員都能認同另一項包括拜登大部分議程的3.5萬億美元稅收和支出計劃至關重要。後者將在參議院走預算協調程序，因此毋須共和黨人支持。

參議院多數黨領袖舒默上周表示，如有必要，他將讓參議院在8月9日後繼續運作，以便上述兩個法案都能獲得通過。

當9月份國會復會時，議員們將忙於通過一項權宜開支法案，以確保政府能在財政年度於9月30日結束後繼續保持運作。他們還需要提高或暫停8月1日重新生效的美國債務上限。

【基建方案】美參議院民主黨就3.5萬億美元基建方案達成共識 擬用預算協調程序通過

美眾院兩黨團體挺拜登基建協議 籲盡快表決

基建計劃兩黨會談 白宮據稱耐心接近極限

編輯：李勝君

