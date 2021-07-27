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印尼科技巨頭GoTo正融資156億 計劃年底前IPO

股市 02:01 2021/07/27

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印尼最具價值的科技初創公司Goto正與投資者洽談，冀上市前再籌資最高20億美元。（法新社資料圖片）

據外電報道，知情人士稱，印尼最具價值的科技初創公司Goto正與投資者洽談，希望在上市之前再籌集最高20億美元（約156億港元）資金。

GoTo是東南亞網約車巨頭Gojek和電商平台Tokopedia合併後的新公司。知情人士稱，GoTo已啟動新一輪融資，尋求10億美元至20億美元的投資，估值介乎250億美元至300億美元。

知情人士稱，GoTo計劃於今年在當地股票交易所IPO，然後再尋求赴美上市。GoTo希望通過在美國和印尼兩地上市，使公司估值接近400億美元，即Grab之前創下的估值記錄。

知情人士同時表示，相關商議仍在進行中，此次籌資計劃的細節仍有可能改變。對此，GoTo的一名代表拒絶發表評論。

據GoTo提交給監管部門的文件顯示，合併後Gojek股東現持有GoTo約 58%股份，而Tokopedia股東持有剩餘42%的股份。軟銀集團和阿里巴巴是GoTo的最大受益者。

文件顯示，軟銀集團是Tokopedia的主要投資者，在合併後的公司中持股比例最高，為15.3%。其次是Tokopedia的另一家投資者阿里巴巴，持股比例為12.6%。

軟銀和阿里巴巴也是唯一兩家持有GoTo股份達到「兩位數」的投資者，超過了其他投資者，如谷歌和新加坡投資公司淡馬錫。

【SPAC】環球音樂集團據報即將完成合併上市交易　估值約400億美元超Grab

【回流新加坡】Grab擬完成美國上市後於新交所第二上市

【SPAC】Grab公布透過與美國SPAC合併上市　東南亞獨角獸估值3089億港元

編輯：李勝君

 

淡馬錫控股（TH） Google 美股 網上購物 電子商貿 Softbank 東南亞 合併 Grab 市盈率

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