【快手股價】大摩削目標價至50元？　快手：自媒體涉編造研報將起訴、大摩實際評級如何

▲ 快手稱摩根士丹利並沒有將公司目標價調低至50元，將對自媒體採取法律行動。

快手 （01024） 2月上市股價衝高至417.8元高位後，股價一路回落，周一低見112.6元，失守115元招股價，創上市以來新低，較高位已累跌73%。多家券商下調快手目標價，有自媒體更流傳快手上市保薦人摩根士丹利，大幅將快手目標價由300元調低至50元，引來快手急急澄清。

快手在社交平台表示，署名「GPLP犀牛財經」報道報道稱摩根士丹利將公司目標價由300元下調至50元，評級由「增持」下調為「拋售」。快手經與摩根士丹利核實，分析師確認報道內容「完全失實」，並已與大量受錯誤消息干擾的投資者溝通與澄清。

快手股價今早表現反覆，最低創111.9元上市低，最多則反彈7%，半日收報112.4元，跌1.4%，成交7.67億元。

快手遭滙證劈目標價 即市低見112.6元【下一頁】

快手表示，對於該涉嫌編造研報惡意傳播假消息、嚴重干擾金融市場秩序的惡劣行為，將啟動相應的法律程序。

本網翻查記錄，摩根士丹利的確在7月8日下調快手的評級和目標價，評級由「增持」下調至「減持」，目標價由300元降至130元，該行表示快手追趕抖音的故事並沒有像預期那樣發展，市場份額的分歧可能對快手的變現和獲利能力造成負面影響，估值較同業有折讓。摩根士丹利再在7月23日將快手的目標價降至120元。

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編輯：陳健婷