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【快手股價】大摩削目標價至50元？ 快手稱自媒體涉編造研報將起訴

Hot Talk 23:34 2021/07/26

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快手稱摩根士丹利並沒有將公司目標價調低至50元，將對自媒體採取法律行動。

快手 （01024） 自2月上市股價衝高至417.8元高位後，股價一路回落，今日更低見112.6元，創上市以來新低，全日收報114元，較高位已累跌73%。多家券商下調快手目標價，惟快手最新在社交平台表示，署名「GPLP犀牛財經」今日報道稱摩根士丹利將快手目標價由300元下調至50元，評級由「超配」下調為「拋售」，經與摩根士丹利核實，分析師確認報道內容「完全失實」，並已與大量受錯誤消息干擾的投資者進行了溝通與澄清。

快手遭滙證劈目標價  即市低見112.6元【下一頁】

快手表示，對於該涉嫌編造研報惡意傳播假消息、嚴重干擾金融市場秩序的惡劣行為，將啟動相應的法律程序。

本網翻查記錄，摩根士丹利的確在7月8日下調快手的評級和目標價，評級由「增持」下調至「減持」，目標價由300元降至130元，該行表示快手追趕抖音的故事並沒有像預期那樣發展，市場份額的分歧可能對快手的變現和獲利能力造成負面影響，估值較同業有折讓。摩根士丹利再在7月23日將快手的目標價降至120元。

相關文章：

【大行報告】快手B站全日跌挫逾9%　富瑞瑞信輪流削目標價

【快手股價】快手CCASS倉位異動　或部署達800億配股？（附短片）

編輯：陳健婷

港股 新經濟股 目標價 快手—W（01024）

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瑞信看好亞馬遜產能投資　升目標價至4850美元

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