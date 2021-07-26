【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世

香港劍手張家朗周一（26日）晚上在東京奧運男子花劍個人賽，以15:11擊敗衞冕的意大利劍手加路素，勇奪香港史上首面奧運劍擊金牌，也為香港代表團帶來今屆奧運首面獎牌，亦是繼1996年「風之后」李麗珊之後，香港史上第2面奧運金牌，寫下香港奧運歷史新一頁，全港市民也興奮非常。



為鼓勵香港運動員爭取佳績，恒基兆業地產集團早前於中國香港代表團授旗典禮時已公布將透過恒基精英運動員嘉許計劃，向表現優秀的香港運動員提供現金奬勵。「恒基精英運動員嘉許計劃」將大幅增加奧運獎牌獎金，個人項目金牌由300萬元增至500萬元，銀牌和銅牌增至250萬元和150萬元，隊際項目則增至1,000萬元。

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是次張家朗為港奪奧運金牌，已先穩袋由恒基兆業送出的500萬元獎金，也有傳媒報導，體育學院主席、全國政協委員林大輝向傳媒表示，「林大輝中學基金」將向張家朗送贈至少250萬元獎金，換言之，加上以上「精英運動員嘉許計劃」的500萬元獎金，是次張家朗已穩袋750萬元獎金。之後張家朗仍會於8月1日（周日）夥拍隊友蔡俊彥、張小倫及吳諾弘出戰男子花劍團體賽，如再下一城為香港拿獎牌，獎金就再加碼。

除以上獎金外，港鐵（00066）也公布，向張家朗送贈終身任搭港鐵車票，港隊運動員則獲贈一年有效的港鐵免費車票。至於實惠也在社交媒體公布，知道張家朗獲得置業贊助，將為他免費添置全屋傢俬。九巴也於周一晚於社交媒體表示，決定向所有出戰東京奧運的港隊成員，送贈免費乘搭九巴一年，並祝願香港運動員在餘下賽程再創佳績。

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今屆香港代表團將派出97人，包括46名運動員及替補運動員，出戰游泳、田徑、羽毛球、單車、馬術、劍擊、高爾夫球、體操、空手道、賽艇、帆船、乒乓球及三項鐵人，共13個體育項目，出發前已預測將可獲「有史以來最好的成績」。

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記者：陳詠妍

