【開市9點半】工信部整治互聯網行業半年　市監局等7部門提高外賣騎手保障

（1）監管寒流侵襲，投資者憂慮會波及不同行業，港股昨上演「黑色星期一」，全日大跌1129點。港股科技股ADR今晨繼續急瀉。工信部昨宣布整治 互聯網行業半年， 聚焦擾亂市場秩序、侵害用戶權益、威脅數據安全、違反資源和資質管理規定等四方面，預計騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 等未來須加強相互生態開放。

【互聯網監管】工信部啟動6個月專項整治行業、美團跌幅擴至8% 涉市場秩序、數據安全4大方面

即睇開市9點半重點：

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（2）外賣行業相關的監管文件亦出爐，瑞信指與該行預期一致。

【互聯網監管】市監局等7部門指引維護外賣送餐員權益 290億元狂沽美團、阿里巴巴

【互聯網監管】中央要求提高勞工保障 瑞信：美團勞工成本增幅可控但生產力難再大升

（3）大摩亞洲前主席羅奇（Stephen Roach）警告，若中國制裁美國上市的中資股，將會在市場引發牽連大波。

【中美關係】羅奇：若中國制裁美國上市中資股 將被視為冷戰開始

（4）教育「雙減」文件落地，教育股洗倉式急挫，相關富豪身家大蒸發。

【教育股風暴】教育股洗倉式急瀉美股盤前未止跌 教育富豪身家腰斬

（5）港股大跌，資金湧入監管風險較低的股份，中芯國際 （00981） 急升一成。

【中芯國際】中芯國際成港股暴跌避風港 全日升逾一成

（6）標普將中國恒大 （03333） 的信用評級下調兩級，懷疑其有序減少負債計劃的執行能力。

【恒大3333】標普下調恒大評級至B- 直指其融資渠道轉弱

【恒大3333】恒大據報遭部分銀行及券商剔出孖展名單 恒大半日跌7%

（7）新城悅服務 （01755） ，華潤萬象生活 （01209） 昨發盈喜。

【盈喜盈警】9物管股發盈喜 華潤生活服務料上半年多賺130%至140%（不斷更新）

（8）中金預測多隻新經濟股有望納入恒指。

【恒指季檢】恒指季檢結果八月中旬揭盅 中金料多隻新經濟股有望納入恒指

（9）藥明康德（滬：603259） （02359） 披露，大股東擬3個月內減持套現逾40億人幣。

【藥明系】藥明康德大股東計劃減持 涉最多2953萬股套現逾40億元

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊