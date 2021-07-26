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【教育股風暴】中教澄清業務不涉「雙減」新規 現金加配股斥29億購四川大學錦城學院

股市 22:39 2021/07/26

分享：

中教斥資逾29億元收購四川大學錦城學院。

中教控股 （00839） 宣布，於今日（26日）交易時段後訂立收購協議，將斥資29.35億元收購隆興投資有限公司，隆興投資有限公司擁有四川大學錦城學院51%的舉辦權。收購總代價中約20億元將以現金結算，9.24億元將以配發及發行代價股份結算，共計約5900萬股，相當於公司擴大後股本的約2.53%，發行價為15.688元，較今日收市價溢價22%。

完成後，隆興投資有限公司將成為中教控股的間接全資子公司，且財務業績將綜合入賬集團的財務報表。

內地正式發布教育雙減　機構不得上市融資、嚴禁資本化運作【下一頁】
 

內地政府發布教育「雙減」（減輕學生作業負擔、減輕學生校外培訓負擔）新規，拖累教育股大瀉，中教自上周五兩個交易日累瀉兩成。中教最新發公告稱，集團為高等和職業教育公司，業務並不涉及《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》所限定的義務教育。

中教續指，通過集團創造和提供的優質教育機會，更多義務教育階段學生可以順利升入高等和職業教育階段的學習，實現個人和家庭的夢想。集團業務因此有利於構建良好生態，有效緩解幾張焦慮情緒，促進義務教育階段學生全面發展、健康成長，集團業務有利於實現政策的監管指引及實現國家的教育目標。

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【教育股風暴】教育股洗倉式急瀉美股盤前未止跌　教育富豪身家腰斬

【教育股風暴】高盛大削教育股目標價、新東方狠劈75%　料行業未來3年收入至少減七成

編輯：陳健婷

港股 教育股 收購 大學 中教控股（00839）

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