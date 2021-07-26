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【新股IPO】港交所：FINI縮短結算期至「T+2」　有助解決多個痛點、包括重複認購

新股IPO 22:15 2021/07/26

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港交所 （00388） 早前宣布推出全新平台FINI，港交所創新及數據實驗室主管裴璐加（Lukas Petrikas）於港交所Podcast上表示，FNI是香港IPO上市端到端（end-to-end）的全面改革，更有利解決目前多個痛點。

Lukas認為FINI是一個簡單的共享平台，從最小的經紀人到主承銷商和證券監管機構均可透過自動化工作流程，實時共享信息並最終將IPO推向市場。同時，FINI更有利解決目前多個痛點，包括凍結預付資金（over funding）、重複認購及實體表格認購新股。

目前香港IPO最快以「T+4」的結算周期完成，當中包括阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 等。明年第四季推出FINI後，則能縮短至「T+2」。Lukas續稱，「T+2」是各方經過討論後得出一個平衡的結果，大多數市場參與者都滿意的方案。

此前市場曾經希望能達到「T+1」的目標，不過Lukas指出其中一個軼事（anecdote），IPO路演最後一站往往在美國紐約或西岸，而且定價決策通常在深夜完成，公司高管亦身在其處。若以「T+1」形式進行，公司高管未必有足夠時間親自飛回香港在上市儀式上敲鑼，故採用「T+2」更為一個合適的方案。

Lukas認為，縮短IPO結算周期對香港來說是一件好事，能提升香港IPO市場的競爭力，繼續吸引優質的公司來港上市。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】港交所FINI最快2022年第四季推、IPO定價至上市T＋2　孖展計息期可望縮短（第二版）

【新股IPO】許正宇：保薦人須處理新股重複認購投訴　FINI有助減低重複認購可能性

 

記者：謝卓榮

港股 集資 IPO

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