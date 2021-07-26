【張家朗摘金】張家朗奧運花劍摘金　香港奧運再獲金牌　IKEA「玩食字」宣傳品牌及劍蘭產品

▲ 張家朗在今屆奧運摘金，成為港隊在東京奧運的第一金。

張家朗在今屆奧運摘金，成為港隊在東京奧運的第一金，亦是相隔超過20年後，再有香港運動員成功獲得奧運的金牌，擊敗世界其他選手。



IKEA即時在facebook專頁上，發布附有圖片（見下圖）的帖文，回應今次港隊代表摘金：「能夠個名入面有花劍兩個字，我都感到十分驕傲！」

▲ IKEA宣傳其劍蘭。（IKEA Facebook截圖）

【香港奧運】張家朗奪東京奧運花劍金牌 繼李麗珊之後奧運再摘金 會否與MIRROR、ERROR一起成廣告代言寵兒？



張家朗在奧運摘金，有不少香港人感到興奮、驕傲和自豪。而IKEA的帖文標籤中，除了有表示開心的「就嚟開心到生開心果」，還有「我都好想成為張家朗手執嘅花劍」等。



網民對於IKEA的效率都很支持，除了約1小時內獲得1.1萬讚好外，更有人留言「個like 畀小編！ 快/恨/準出post 同張家朗嘅劍法一樣」。

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責任編輯：馬意文