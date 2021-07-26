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【美國疫情】多州確診飆升 福西批防疫方向錯誤

環球社會熱點 20:45 2021/07/26

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美國的新冠肺炎疫情急劇惡化，數十州的新增確診個案飆升逾50%，但完成接種新冠疫苗的人口比例仍未過半。美國傳染病專家福西批評美國的防疫方向錯誤，更表示政府正計劃收緊戴口罩方面的指引。

【美國疫情】三藩市酒吧自主防疫 室內限有打針顧客專用 【下一頁】

美國截至上周六（24日）的新增確診7日平均數超過5萬宗，遠高於上月同期的大約1.2萬宗。在過去一周，美國有48周的新增確診率飆升最少10個百分點，而其中34州的新增確診率更飆升超過50個百分點。

福西（Anthony Fauci）周日（25日）指出，美國截至當日的疫苗完成接種比率僅為49.1%，即有超過1.63億人完成接種（編按：部分美國人接種只需一劑的強生疫苗）。

福西形容美國的防疫方向錯誤（going in the wrong direction），又表示衛生官員正積極考慮建議已接種疫苗者需佩戴口罩。他指出洛杉磯縣等感染率飆升的地區，已呼籲人們不論有否接種疫苗，在室内公共場所需佩戴口罩。

福西表示政府專家正研究安排免疫系統較弱的民眾接種疫苗加強劑，可能優先安排器官移植者及癌症化療患者、免疫系統疾病患者等高危群體有限接種。

ICU年輕患者急增 醫護呼籲打針 【下一頁】

另外，三藩市有酒吧及餐廳打算要求顧客出示接種新冠疫苗證明，才可進入室内用餐。除了三藩市外，加州奧克蘭（Oakland）有酒吧由上月起已要求顧客出示疫苗接種證明。

美國疾控中心（CDC）總監華倫斯基（Rochelle Walensky）上周曾表示，超過 97%的住院新冠患者並未接種新冠疫苗。

前美國政府醫務總監亞當斯（Jerome Adams）指出現有疫苗僅獲緊急授權，如美國食藥局（FDA）全面批准現有疫苗，政府可考慮強制接種新冠疫苗。

據悉，輝瑞（Pfizer）和Moderna 已經開始向FDA申請全面批准，而強生（Johnson & Johnson）也表示有意申請。

白宮抗疫協調員齊茨（Jeff Zients）表示，地區政府及企業應採取一切措施確保人們安全進出場所，包括要求出示接種證明或陰性檢測結果。

但他認為FDA需時全面審查疫苗再決定是否正式授權，希望當局在下月或9月可正式授權部分藥廠的疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

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