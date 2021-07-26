▲ 【中美關係】羅奇：若中國制裁美國上市中資股 將被視為冷戰開始

滴滴出行（美：DIDI）在美上市次日，即遭遇中國監管機構責令整改。大摩亞洲前主席羅奇（Stephen Roach）警告，若中國制裁美國上市的中資股，將會在市場引發牽連大波，有關行為將被視為冷戰的開始，為中美兩國關係自1970年初以來首次到達該水平。

羅奇早前質疑拜登延續特朗普對華政策的真正目的，詳見【下一頁】

「談到中國，我是一個天生樂觀者，但我覺得有關行為真的令人很不安。」羅奇指，中國正在追求新的創業家驅動經濟體，並正在追求其商業模式。

羅奇稱，即使美國企業不直接與中國進行貿易，但他們接觸的幾乎所有東西都經過中國這個全球供應鏈，因此中美關係降溫，對美國公司及投資者投資美國均有重大影響，「你無法攞脫與中國的聯繫」。

羅奇於4月時曾稱，中美關係正在倒退，兩國處於冷戰邊緣。

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