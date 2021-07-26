▲ 【槓桿ETF】恒生科指暴跌吸引資金流入博反彈 7266淨流入額創新高

內地各行業監管陰霾下，恒指及恒生科技指數昨暴跌，其中恒生科指跌6.6%，創年內最大幅幅。不過，但投資者未被嚇怕，資金流入港股槓桿產品，希望博反彈。南方東英恒生科指每日槓桿（2x）產品 （07226） 單日成交額創新高，達7.91億元，單日淨流入3.9億元，金額亦創新高。

南方東英認為，恒生科指大跌，主要受「雙減」規則影響，再次引發情緒已經很脆弱的互聯網行業資本外逃。該行按照技術分析，恒生科指的相對強弱指數（RSI）顯示明顯的短線超賣，而恒生科指最高點11000點的黃金比例位於6798點，因此科指跌至6857點後，估計離底部不遠。

恒生科指面市近一年，表現大幅跑輸其他科技指數，詳見【下一頁】

恒生科技指數周一收市報6790點，跌477點或6.6%。科指去年7月27日開市前，指數定在6862點，意味科指一年累跌72點或1%。

至於恒指槓桿產品，南方東英恒指每日槓桿（2x）產品 （07200） 單日成交額亦有6.84億元，資金淨流入1.27億元。

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