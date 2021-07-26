醫思健康料第2季銷售額按年增長逾52%　擴租朗豪坊一樓層

▲ 醫思健康（02138）宣布，截至6月底止3個月，整體銷售額不少於7.2億元，按年增長超過52%。

醫思健康 （02138） 宣布，截至6月底止3個月，整體銷售額不少於7.2億元，按年增長超過52%，較2019年增長超過35%；其中內地銷售額按年增長不少於36%，較2019年增長不少於91%；醫療服務銷售額增長不少於104%，較2019年增長不少於131%。

另外，集團指，為滿足對醫療及健康服務的殷切需求，今日擴展位於旺角朗豪坊辦工大樓的旗艦服務中心，新租用了額外一樓層， 總樓面面積約為17,900平方呎。

新租用樓層用作醫學美容及醫療專科服務業務，包括但不限於集團首間眼科中心及新的婦產科中心。擴展後，集團於朗豪坊辦工大樓的總服務面積增加至9層樓層，而集團之診所及服務中心的總樓面面積增加至約431,000平方呎。

董事會相信上述擴張將成為集團的業務增長點，進一步鞏固集團作為一站式綜合健康及醫療服務供應商的地位，有效擴大其於健康及醫療服務市場的份額。

相關文章：【鄭志剛投資】醫思健康進一步折讓近3%配股予鄭志剛 股價高開逾6%

【疫苗優惠】中銀人壽夥醫思健康推免費疫苗前健康評估 1萬名額一周已爆滿（第二版）

編輯：區嘉俊