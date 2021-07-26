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【每日焦點】Windows 11系統出現虛假安裝檔　Clubhouse疑遭黑客入侵盜取大量電話號碼

科技 20:00 2021/07/26

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Windows 11作業系統的一項假冒執行檔案，或含有1.75GB廣告木馬病毒。另外，Clubhouse疑被黑客盜走38億組用戶電話號碼。

惡意程式攻擊不斷，早前微軟（Microsoft）發表最新作業系統 Windows 11，允許Insider會員下載 Windows 11 ISO 預覽版，吸引不少用戶搶先體驗，紛紛下載非官方的 ISO 檔案。但最近有防毒軟件公司指出，用戶需小心一款執行檔案的名稱，或含有1.75GB廣告木馬病毒。

【Windows】下載Windows 11要小心！經非官方渠道隨時中木馬病毒

此外，最近又有消息指，Clubhouse疑再爆發資料外洩事件，有黑客更盜走38億組用戶電話號碼，並放到暗網出售。有外國安全研究人員透過Twitter透露，黑客正在計劃出售Clubhouse用戶電話號碼資料庫，當中多達38億組號碼。他更指出，黑客為了證明數據資料的真實性，暗中為買家提供超過8,350萬組真實的日本電話號碼。

【網絡安全】Clubhouse疑遭黑客盜取38億組電話號碼　擬放到暗網中出售

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責任編輯：李寶如

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