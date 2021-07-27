【5000元消費券】Lenovo推電子消費券優惠　線上及線下將提供Tap & Go、Alipay HK、WeChat Pay和八達通支付

▲ Lenovo把握時機，推出一系列消費券推廣活動。

5000元電子消費券即將發放，Lenovo亦把握時機，推出一系列消費券推廣活動。消費者於7月31日前，到訪Lenovo官方專門店，預繳250元即可換取價值500元的消費券早鳥優惠。並可於8月1日至31日期間，在Lenovo官方專門店，以消費券購買電腦產品時使用。

8月於Lenovo官方專門店或eShop，以消費券購物，更可享額外優惠。當中包括，凡購物滿2,000元，可減100元；購物滿5,000元則可減200元。

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不過，其官方專門店目前支援使用消費券的支付工具，包括：Tap & Go、Alipay HK及WeChat Pay；八達通可使用日期將另行公布。至於eShop則只支援Tap & Go，其他可使用日期將另行公布。

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Lenovo推eShop網上電腦節

另外，Lenovo推出「eShop網上電腦節」，多款獨家產品以優惠價發售。當中包括：商務筆記型電腦Lenovo ThinkPad T14s （AMD），以及藍色布面護蓋的Lenovo Yoga 6（13吋）等。

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Lenovo同時推出Trade-in回收計劃，消費者攜同舊電子產品，包括電腦、平板電腦、手提電話或遊戲主機等，可享1,500元的額外折扣。

責任編輯：馬意文