【打疫苗有獎抽】富衛推疫苗大抽獎 頭獎可獲半島套房住宿一晚 送出超過5萬份獎品

為鼓勵更多市民接種新冠疫苗，不少機構和集團均推出疫苗大抽獎。富衛保險宣布，舉辦疫苗大抽獎，由即日（26日）至8月31日期間，送出超過5萬份獎品予香港市民。頭獎可獲半島酒店雙人半島套房一晚，包括早午晚及下午茶四餐、水療服務、來回勞斯萊斯房車接送，以及直升機暢遊香港體驗，價值逾21萬元。

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市民只要下載FWD MAX手機應用程式，登記成為FWD MAX會員，並於今年8月31日或之前接種至少一劑新冠疫苗，即可參加抽獎。得獎會員將於9月17日或之前收到得獎通知。

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獎品如下：

獎品名稱 獎品數量 香港半島酒店雙人半島套房住宿一晚，包括早午晚餐、下午茶餐、60分鐘水療服務、來回勞斯萊斯房車接送及直昇機遨遊香港體驗 (價值超過HK$210,000) 1份 HK$1,000 Klook禮品卡 200份 香港海洋公園成人入場券2張 500份 富衛1881公館 ODEA二人經典下午茶 200份 HK$500 The North Face現金券 100份 HK$500 Adidas現金券 100份 HK$50 GODIVA軟雪糕券 2,000份 HK$25天仁茗茶現金券 48,000份

活動詳情：連結

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責任編輯：羅浩濂