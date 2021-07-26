【有相睇】買樓好過幫人供樓　見單位雅致裝修　呎價不用1萬　租客即入市

屯馬綫通車後，帶旺屯門樓市，其中區內指標屋苑瓏門屢錄破頂成交，令不少準買家加快入市，亦有租客決定由租轉買。祥益地產高級分行經理龍超君說，屯門彩暉花園D座低層5室，實用面積682平方呎，三房套房間隔，向東南，原叫價700萬元，放盤約一個月，終以655萬元易手，實用呎價9,604元。

代理續說，新買家是區內租客，見到租金持續上升，加上考慮到低息效應，認為買樓比租樓划算，故決定入市。從代理提供的單位相片可見，單位裝修企理，料可節省一定裝修費。

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資料顯示，彩暉花園位於屯門新墟青山公路新墟段250號，發展商為恒基兆業，於1989年6月開始入伙，共有5座，提供462個單位，實用面積由550平方呎起，至最大883平方呎。

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