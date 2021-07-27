【數碼轉型】本地風投選4大初創焦點領域　經濟大勢推動商機

▲ 海闊天空創投聯合創辦人及管理合夥人文立對香港初創前景感樂觀，預計隨成功例子出現，會有更多資金支持，以及亦會鼓舞後來者參考學習前人經驗。（受訪者提供圖片）

電商、醫療等多個創新領域在疫情新常態下取得驕人成果，亦為早期涉足相關初創的投資者帶來回報。有本地風險投資基金分享，對今後本地及大中華初創發展具信心，未來具發展潛力的領域包括芯片、數據私隱、環保以及人口老化相關的技術。

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海闊天空創投主力投資本地初創項目，旗下第一期基金（Fund I） 2017年啟動，投資近35間初創，包括商湯科技、Prenetics、友和YOHO等涉及人工智能、醫療與電商等項目 ，最新宣布由2017年9月至2021年6月期間，獲得58%年化內部回報率 （IRR）。聯合創辦人及管理合夥人文立受訪時指出，滿意表現，並指初創投資回報往往呈「J」形，預計隨旗下投資項目有更多市場發展與上市集資，未來投資回報可再望提升。

訪問中，文立提到，第一期基金已經完成投資階段，正是等待收成的時間，而第二期基金（Fund II）亦預計於9月開始投資初創，整體基金規模為1億美元，目標選取約30間初創投資，主要針對Pre-A至B輪的項目，留意的領域包括芯片技術、企業服務、電商、人工智能。他續指，第一期基金投資大部分為本地初創，預計第二期基金在港初創比重會降至約一半，增加對中國項目的投資。

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他亦認同，科技初創圈已與數年前大有不同，實現相約投資回報有一定挑戰，解釋指，今天「收成」的初創，不少是在2013、14年開始起步，乘上手機互聯網興起的大勢而壯大。來到今日，暫時未見到有同樣程度的範式轉移。但他認為，包括芯片技術需求急增；消費者對數據私隱關注提升，導致企業對方案需求增加；環保、可持續性等大趨勢，碳中和等相關技術受捧；以及人口老化背景下，醫療、機械人自動化的需求，這4大趨勢的相關技術企業的潛力可看好。

談到如何挑選項目作投資，文立強調，「沒有方程式」，一般會參考該項目是否有足夠的市場潛力以待併購、上市集資等機會，該企業務能否把握市場趨勢，以及團隊創造機會，轉危為機的能力。他分享，之前就曾有一個芯片項目，雖然已獲得訂單只欠資金，但文立認為該企太著重成本控制，市場發展空間有限，最終未有對其投資。

回購創科創投基金股份

在海闊天空創投的第一期基金的項目中，有十間初創是與港府創科創投基金共同投資，文立透露，已對後者所持股份行使回購期權，帳面上為海闊天空創投帶來1.5倍回報。他表示，選擇現時回購主因有組合項目即將上市集資，正是向基金投資者實踐回報承諾的時機。

針對該政府項目，他認同政府在大方向上對初創投資是正確的，和海闊天空創投的合作也是非常成功，但冀審批程序上能增加彈性，建議對已經完成過一期基金合作的共同投資夥伴做更簡單審批，和接受更多投資模式，能幫助更多有資金需要的初創。他續指，冀第二期基金續能成為創科創投基金的共同投資夥伴。

記者：周俊霖