【美國疫情】三藩市酒吧自主防疫 室內限有打針顧客專用

美國新冠肺炎疫情有惡化跡象，為應對疫情，美國多地分別自行收緊防疫措施。三藩市超過8成酒吧將要求顧客，進入室內用餐區時，需出示新冠疫苗接種證明，減低新冠病毒在密閉空間傳播風險。

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三藩市疫情轉差，新冠確診數字有上升趨勢，當地有酒吧自行要求顧客在進入室內用餐區前，必須出示新冠疫苗接種證明。酒吧老闆表示，為驗證身份，顧客需同時出示身份證及疫苗證明，若顧客無法出示疫苗證明，只能在室外位置用餐或飲酒。

此外，當地爵士樂夜店Mr. Tipple's Recording Studio亦自行實施類似措施。由於屬室內場所，夜店規定所有表演者、員工及顧客需出示疫苗證明，才能進入場所。夜店老闆表示，上述措施為保障員工、社區及表演者安全，同時避免疫情反彈而再次被逼暫停營業。

有部分酒吧顧客對此感到不滿，亦有民眾支持酒吧老闆決定，認為企業有權因應疫情而自行執行防疫措施。

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代表當地約500多名酒吧老闆的三藩市酒吧聯盟負責人布萊曼 （Ben Blieman） 表示，酒吧老闆為保護員工及顧客安全，才要求顧客出示接種疫苗證明，強調沒有對接種新冠疫苗一事採取既定立場。相關措施會於當地時間周一（26日）實行。

據悉，三藩市約85%酒吧老闆支持，要求在室內享用餐點的顧客提供疫苗接種證明。

責任編輯：郭麗明