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【有相睇】特色單位好搶手　愉景新城天台戶兩日吸十組客睇樓　終以878萬破頂價成交

股樓投資 17:23 2021/07/27

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若預算充足，誰都希望家裡有更多實用空間，而連天台特色戶可供住戶晾衣、聚會等等，優勢突出。有年輕上車客最近斥878.8萬元買入連天台單位，創下屋苑同類單位新高。

美聯物業鍾家豪表示，愉景新城3座高層單位，實用面積約495平方呎，2房間隔，連天台。原業主開價約885萬元放售上址，放盤僅2日隨即有近十組買家上門睇樓，由於連天台單位放盤少有，加上上址附簡約裝修，景觀開揚，吸引上車客承接。客人早上睇樓後，即日晚上再與原業主議價，並以878.8萬元成交，折合實用呎價約17,754元。

單位內櫳及天台圖片

    點擊圖片放大
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資料顯示，原業主2016年3月以500萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利378.8萬元，升值約75.8%。

鍾家豪補充，本宗成交為月內第二次同類單位錄得破頂成交。對上一宗為愉景新城7座高層單位，以約860萬元售出。

延伸閱讀︰【火速成交】移民業主放盤兩日即沽　幸運換樓客815萬買到原築筍盤　低估價逾「一球」【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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