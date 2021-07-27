【有相睇】特色單位好搶手　愉景新城天台戶兩日吸十組客睇樓　終以878萬破頂價成交

若預算充足，誰都希望家裡有更多實用空間，而連天台特色戶可供住戶晾衣、聚會等等，優勢突出。有年輕上車客最近斥878.8萬元買入連天台單位，創下屋苑同類單位新高。

美聯物業鍾家豪表示，愉景新城3座高層單位，實用面積約495平方呎，2房間隔，連天台。原業主開價約885萬元放售上址，放盤僅2日隨即有近十組買家上門睇樓，由於連天台單位放盤少有，加上上址附簡約裝修，景觀開揚，吸引上車客承接。客人早上睇樓後，即日晚上再與原業主議價，並以878.8萬元成交，折合實用呎價約17,754元。

單位內櫳及天台圖片

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

資料顯示，原業主2016年3月以500萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利378.8萬元，升值約75.8%。

鍾家豪補充，本宗成交為月內第二次同類單位錄得破頂成交。對上一宗為愉景新城7座高層單位，以約860萬元售出。

延伸閱讀︰【火速成交】移民業主放盤兩日即沽 幸運換樓客815萬買到原築筍盤 低估價逾「一球」【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機